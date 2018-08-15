С четверга в Пензе поднимется плата за проезд во всех видах транспорта

Муниципальные и частные автотранспортные компании все же добились увеличения платы за проезд во всех видах пассажирского транспорта, работающего для жителей Пензы. Так, уже с завтрашнего дня, с 16 августа, изменится стоимость одной поездки.

С четверга пензенцы и гости города будут платить за проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках на три рубля больше. Решение об изменении предельного тарифа на проезд в каждом из перечисленных видов транспорта было утверждено 3 августа на специально собранном заседании, состоявшемся в региональном управлении по регулированию тарифов и энергосбережению.

Как пояснила руководитель областного управления тарифов и энергосбережения Наталья Клак, при расчете тарифов учитывались такие факторы, как увеличение цен на запчасти и комплектующие более чем на 15 процентов, рост прожиточного минимума на 10 процентов, увеличение затрат на электроэнергию, которая приобретается транспортными компаниями по нерегулируемой цене и составляет 31 процент в общей доле трат.

В итоге региональные власти сошлись на решении, что руководители автотранспортных компаний имеют право установить новую цену за проезд в автобусах большой вместимости в пределах 21 рубля. С завтрашнего дня поездка в троллейбусах обойдется в 20 рублей, в маршрутных такси проезд подорожает на 23 рубля.

Отметим, что цена билета на проезд в микроавтобусах подорожала «по-божески». Изначально частные перевозчики предлагали властям совсем другие цены. Руководство компании «Меркурий» выдвинуло предложение поднять стоимость аж до 36 рублей 07 копеек, а директора «Дилижанса» — до 43 рублей 92 копеек. Горожанам повезло: по решению управления тарифов и энергосбережения предельный тариф составил 23 рубля.