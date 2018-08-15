Ещё
С четверга в Пензе поднимется плата за проезд во всех видах транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
76.15
76.30
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
70.53
–1.20 Золото
1179.80
–0.59 РТС
1049.06
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1342
–0.0318
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

С четверга в Пензе поднимется плата за проезд во всех видах транспорта 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Муниципальные и частные автотранспортные компании все же добились увеличения платы за проезд во всех видах пассажирского транспорта, работающего для жителей Пензы. Так, уже с завтрашнего дня, с 16 августа, изменится стоимость одной поездки.
С четверга пензенцы и гости города будут платить за проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках на три рубля больше. Решение об изменении предельного тарифа на проезд в каждом из перечисленных видов транспорта было утверждено 3 августа на специально собранном заседании, состоявшемся в региональном управлении по регулированию тарифов и энергосбережению.
Как пояснила руководитель областного управления тарифов и энергосбережения Наталья Клак, при расчете тарифов учитывались такие факторы, как увеличение цен на запчасти и комплектующие более чем на 15 процентов, рост прожиточного минимума на 10 процентов, увеличение затрат на электроэнергию, которая приобретается транспортными компаниями по нерегулируемой цене и составляет 31 процент в общей доле трат.
В итоге региональные власти сошлись на решении, что руководители автотранспортных компаний имеют право установить новую цену за проезд в автобусах большой вместимости в пределах 21 рубля. С завтрашнего дня поездка в троллейбусах обойдется в 20 рублей, в маршрутных такси проезд подорожает на 23 рубля.
Отметим, что цена билета на проезд в микроавтобусах подорожала «по-божески». Изначально частные перевозчики предлагали властям совсем другие цены. Руководство компании «Меркурий» выдвинуло предложение поднять стоимость аж до 36 рублей 07 копеек, а директора «Дилижанса» — до 43 рублей 92 копеек. Горожанам повезло: по решению управления тарифов и энергосбережения предельный тариф составил 23 рубля.
PNZdrive: последние новости
КАМАЗ открыл свою «дочку» в Индонезии В Пензе займутся ремонтом дороги, соединяющей Кривозерье и Терновку В Питере этой осенью построят завод по производству двигателей для Hyundai
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»144
Россиян запугали новыми налогами33
Названы последствия отказа от пенсионной реформы687
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение