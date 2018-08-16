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Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России
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Сбербанк возглавил рейтинг самых дорогих брендов России 

Российская Газета 12 минут назад
Фото: Российская Газета
Сбербанк претендует на звание сильнейшего бренда страны с рейтингом ААА+, увеличив свою ценность на 18 процентов. Об этом говорится в отчете Brand Finance — ведущей консалтинговой компании в области стратегии и оценки стоимости бренда.
Brand Finance оценила стоимость Сбербанка в 670,4 миллиарда рублей. «Благодаря высокой производительности, компания достигла отметки самого лучшего бренда России и ее ценность превышает »Газпром" в два раза (стоимость бренда которого выросла на пять процентов до 320,8 миллиарда рублей)", — отмечается в отчете. Компания также инвестирует в свое будущее развитие. Имеется ввиду внедрение в процессы технологий.
Сбербанк вкладывает средства в развитие технологии блокчейн, тем самым демонстрируя свое намерение действовать в этой области с уверенностью и профессионализмом.
"Газпром", "Лукойл", "Роснефть" и "Татнефть" вошли в топ из 10 брендов.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) является самым быстрорастущим брендом России, увеличив свою ценность на 62 процента за последний год. "Аэрофлот" завоевал титул самого влиятельного бренда в сфере авиационных услуг в мире.
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