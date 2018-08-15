Фьючерсы на фондовых биржах США указали на снижение при открытии

Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, в среду американский фондовый рынок откроется снижением перед выходом квартальных отчетов и экономических данных США. Внимание инвесторов остается приковано к финансовому кризису в Турции.

В 14:00 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 0,58% до 25147, а фьючерс на S&P 500 опустился на 0,54% до 2825,75. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 снизился на 0,68% на позиции 7408,00.

Во вторник фондовый рынок США закрылся стабильным ростом на фоне позитивных квартальных отчетов компаний, которые превысили прогнозы экспертов. Также позитивным фактором стал умеренный рост курса турецкой лиры, что позволило снизить опасения инвесторов относительно кризиса в Турции.

Индекс Nasdaq снизился из-за падения курса акций технологической компании Tencent, квартальный отчет которой оказался хуже прогнозов аналитиков, поскольку ужесточение требований регуляторов Китая ударило по ее доходам.

В центре внимания инвесторов будут оставаться акции Tesla (NASDAQ:TSLA) после того, как агентство Bloomberg сообщило, что гендиректор компании Илон Маск не обращался официально к Goldman, как финансовому советнику, сообщив в своем Twitter 7 августа о намерении сделать Tesla частной компанией и о наличии финансирования для выкупа акций.

Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Macy’s (NYSE:M), Pershing Square (NYSE:SQ) Holdings и Cisco Systems (NASDAQ:CSCO). Сезон квартальной отчетности США подходит к завершению.

По прогнозам аналитиков, прибыль ритейлерской компании Macy’s составит $0,5 за акцию, а выручка — $5,56 млрд

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос до 96,81 — максимального значения за 14 месяцев.

Цены на нефть снижаются после выхода данных, которые сообщили о росте запасов нефти в США. Еще одним фактором являются опасения относительно глобального экономического роста.

Отчет по объему розничных продаж в США оказался лучше консенсус-прогноза и показал рост на 0,5% в июле, усиливая оптимизм относительно состояния экономики США.

Еще один отчет показал, что производственная активность в штате Нью-Йорк в этом месяце осталась высокой — индекс производственной активности в штате Нью-Йорк вырос до 25,6.

В 16:15 МСК выйдет отчет по объему промышленного производства в США, а индекс настроений потребителей в США должен быть опубликован в 17:00 МСК.