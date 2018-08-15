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Под Саратовом установят вышки для поиска нефти и газа
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Под Саратовом установят вышки для поиска нефти и газа 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Петровском районе геологи 15 сентября приступят к бурению скважин для поиски и добычи нефти и газа, по предварительным данным, полезные ископаемые могут находиться в 1500 метрах южнее города Петровска сельхоз землях, сообщает сайт Петровск64.
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