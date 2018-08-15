Акции компании группы «Сафмар» дешевеют на распродажах

Акции компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева ) начали эту неделю с падения. Это может быть связано с продажей двух крупных пакетов акций.

За 13-14 августа они потеряли около 6%, войдя в группу аутсайдеров среди ценных бумаг. Сегодня снижение стоимости акций СФИ продолжается, к 15 часов мск они теряли еще около 1,3%.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов напомнил, что акции СФИ относятся не к «голубым фишкам», а к так называемым «глубоким эшелонам». Объемы торгов по ним в течение дня очень малы, что создает условия для высокой волатильности.

«Бумаги компании с августа 2017 года находятся в широком диапазоне 610-800 рублей и в настоящий момент торгуются без какого-либо ярко выраженного направления движения, в рамках выше озвученного диапазона», — считает Дроздов.

С начала августа в СФИ произошло несколько сделок среди мажоритарных акционеров, напоминает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Компания «Даглис» (входит в группу «Сафмар») продала 15% СФИ по 610 рублей за бумагу (при средней цене за полгода 712 рублей). Весь пакет был оценен в 10 млрд рублей. Сделка была закрыта очень быстро, всего одним андеррайтером (лицом, размещающим акции эмитента на бирже) — « ВТБ Капитал ». Таким образом, «Сафмар» снизил свою долю в компании с 54% до 39%.

«Безусловно, именно поэтому и стала падать цена акций на бирже. В то же время это помогло быстро привлечь покупателей — это несколько российских предпринимателей, среди которых не было стратегического инвестора. Можно предполагать, что эти 15% были проданы более-менее в равных частях. Наиболее вероятно, что средства пойдут на погашение долга группы «Сафмар». При этом в публичных источниках его размер не раскрывается», — сказал Безуглов.

Позже стало известно, что ВТБ , который косвенно контролировал 15% в СФИ, тоже продал свой пакет. Стоимость сделки и покупатель не раскрыты. 13 августа наблюдались повышенные объемы торгов, при этом, согласно раскрытию корпоративной информации, «ВТБ Капитал» осуществлял ряд сделок купли-продажи с акциями СФИ.

«Не исключено, что сделки по продажи пакетов от 13 августа проводились в интересах новых собственников, возможно даже ниже рыночной цены. Несмотря на то, что в будущем может увеличиться прозрачность компании «Сафмар» прежде за счет увеличения состава акционеров, неизвестность относительно цены сделок новых собственников может оказывать давление на котировки», — сделал прогноз представитель «Фридом Финанс».