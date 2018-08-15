Сколько стоит собрать ребенка в школу на ярмарке в Твери?

Многообещающий «школьный базар», который открылся в Твери 15 августа, представляет собой 10 торговых павильонов, один из которых — «гавайское мороженое». Предприниматели говорят, что выставились пока не все и дальше выбор будет больше. Сейчас на базаре можно купить школьную форму, рюкзаки и детский трикотаж. Канцтовары пока представлены всего одной палаткой.

Покупателей практически нет. Как говорят продавцы, дело во-первых, в недостаточной рекламе базара, во-вторых, не все продавцы еще выставились, а в-третьих, покупателей переманивают крупные торговые сети и гипермаркеты.

Что касается цен, то они во всех «домиках» примерно одинаковые.

Детский костюм (жилетка и брюки/юбка) на первоклашку обойдутся как минимум в 1 300 рублей. Рубашка с длинным рукавом стоит около 700 рублей. Производство, как ни странно — Киргизия. Российские и белорусские костюмы обойдутся на порядок дороже.

Палатка с канцтоварами на школьном базаре пока всего одна. Стоимость самого простого дневника — 39 рублей, самого дорогого — 300. Школьная тетрадь вам обойдется от 4 рублей до 18, альбом для рисования — от 14 до 96, шариковая ручка — от 10 до 120 рублей, карандаш — 4-25 руб. Здесь же можно купить магнитики с символикой Твери. Основной производитель канцтоваров, как утверждает продавец, — Россия. Китая почти нет.

Стоимость рюкзака на «школьной ярмарке» — от 700 до 3000 рублей. Школьные сумки в основном из текстиля и качественного турецкого дерматина, объясняют предприниматели. Цена зависит от качества материала и количества ортипедических элементов.

Самые дорогие рюкзаки — для первоклашек. «В них ортопедии больше всего», — говорят предприниматели.

Производство рюкзаков — Китай, Россия и Турция. При этом Китай — фабричный, добавляют продавцы. — Мы уже 15 лет тут работаем. Если плохие вещи привозить будем, у нас их не купит никто. А так покупатели постоянные, они целенаправленно к нам приезжают. Часто из районов едут. Правда, с кризисом покупать стали куда меньше. Тверь привыкла по акциям в торговых центрах ходить. Вот ещё бы доллар не так скакал и сетевики нас не вытесняли, было бы совсем здорово. Детские носки на базаре стоят от 30 до 80 рублей. Колготки — от 100 до 300.

Школьный базар будет работать до первых числе сентября. Ожидается, что в ближайшее время количество палаток вырастет.