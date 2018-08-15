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Росстат разошёлся с бизнесом в подсчётах
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Росстат разошёлся с бизнесом в подсчётах 

News.ru 1 час назад
Промышленное производство в России за июль этого года показало серьёзный рост по сравнению с предыдущим месяцем и составило 3,9% в годовом выражении против 2,2% в июне. С начала 2018-го промпроизводство увеличилось на 3,1%, говорится в материалах Росстата.
До этого такой значительный рост — на 3,9% — был только в апреле этого года.
Обрабатывающие производства подросли в июле сильнее остальных — на 4,6% к аналогичному периоду 2017 года. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, обеспечение электрической энергией и газом прибавило 1,8%, а водоснабжение — всего 1%. Этот же показатель несколько подпортил статистику: с начала года он сократился на 1,6% к аналогичному периоду 2017-го.
В то же время индекс производственной активности (PMI, рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам) в обрабатывающей промышленности продолжает падать третий месяц подряд. Если ещё в мае он равнялся 49,8, то в июле — 48,1. Свой пессимизм и сокращение выпуска промышленники ранее объяснили слабым потребительским спросом.
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