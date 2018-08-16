Слабый рубль окажет поддержку обрабатывающей промышленности.

Представленные Росстатом данные говорят о заметном улучшении ситуации в промышленности в июле. По сравнению с июнем промпроизводство выросло на 0,3% месяц к месяцу с исключением сезонного и календарного факторов. В добывающем секторе темпы роста повысились благодаря заметному увеличению добычи нефти. Умеренный рост наблюдался в подавляющем большинстве ключевых сегментов обрабатывающей промышленности. При этом падение производства товаров инвестиционного назначения в июле продолжилось. Мы полагаем, что усиление турбулентности на финансовых рынках оказывает заметное негативное влияние на инвестиционную активность частного бизнеса, который предпочитает занять выжидательную позицию.

Недавнее усиление санкционного давления на нашу страну (и последовавший за этим новый виток ослабления рубля) может вызвать дальнейшее снижение инвестиционной активности, что усугубит спад в производстве строительных материалов, а также электрического и электронного оборудования. При этом необходимо отметить, что последние инициативы государства, направленные на увеличение налоговой нагрузки в отдельных отраслях промышленности, могут привести к значительному сокращению инвестиционных программ крупных российских компаний.

Кроме того, подобные предложения могут быть восприняты деловым сообществом как дополнительный риск, связанный с условиями ведения бизнеса в стране, что негативно повлияет на деловой климат в целом и в среднесрочной перспективе — на темпы роста экономики. Тем не менее относительно слабый рубль будет способствовать увеличению объемов ненефтегазового экспорта, что в целом окажет поддержку обрабатывающей промышленности. Таким образом, в настоящее время мы продолжаем ожидать сохранения умеренных темпов роста промпроизводства в среднесрочной перспективе.