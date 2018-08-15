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Монин: Минфин и НБУ запустили тренд девальвации
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Монин: Минфин и НБУ запустили тренд девальвации 

Украина.ру 58 минут назад
Фото: Украина.ру
О курсе национальной валюты.
Сегодня Нбу опять выходил на межбанк и продал 66 млн долларов. Сегодня также Минфин выпустил Овдп в том числе в валюте 50 млн долларов.
В целом, судя по ситуации, работа Минфина по рефинансированию своих внутренних валютных долгов плюс запоздалая реакция в Нбу в июле запустили тренд девальвации, который уже передался части населения. Поэтому скорее всего в ближайший месяц девальвационный тренд будет продолжен. В начале сентября надо выплатить 500 млн долларов процентов по облигациям Яресько и 31 августа ещё не очень большие выплаты Мвф + уже сейчас Импортеры начинают закупки под декабрьский пик продаж.
Поэтому судя по всему к 15 сентября курс будет ещё более высокий.
В тоже время с 6 сентября начинает работать миссия Мвф. Я все таки думаю что депутаты-президент-кабмин сумеют договорится с МВф на получение транша. Для пиара это очень хороший повод (спасение страны, стабилизация курса национальной валюты и тому подобное). Если переговоры пройдут успешно то на счетах правительства с учётом денег ЕС может оказаться 3-4 млрд долларов что сразу же даст свободу действий Минфину и сделает запас на 2019 год.
Если же с МВф не удастся договорится — тогда будет сложнее… В тоже время вероятно 60% выплат мы в этом году уже сделали и после 3 сентября внешние выплаты уже не так будут давить на валютный рынок.
Так что следим за ситуцией
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