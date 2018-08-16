«Норникель» изучает вопрос расчетов в рублях с зарубежными партнерами

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». "Норильский никель" изучает вопрос расчетов в рублях с зарубежными клиентами, которые выражали подобную готовность.

"Некоторые клиенты «Норникеля» выражали готовность осуществлять расчеты в рублях. Мы прорабатываем этот вопрос с ними", — отметил представитель компании в интервью РИА «Новости» . Большую часть металлов «Норникель» поставляет на экспорт, в основном в Западную Европу (в порты Роттердам и Гамбург), в страны Юго-Восточной Азии и Китай. В свою очередь США также являются крупными потребителями палладия, производимого «Норникелем».

Выручка «Норникеля» составила в первом полугодии $5,473 млрд (+ 40%). В том числе доля никеля в продажах составила 27%, меди — 26%, палладия — 36%, платины — 6%. Компания продает и другие металлы, такие как родий, кобальт и золото.

"Норникель" — горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Предприятия расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.