Ещё
«Норникель» прорабатывает вопрос расчетов в рублях с зарубежными клиентами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
76.15
76.30
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
70.53
–1.20 Золото
1179.80
–0.59 РТС
1049.06
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1342
–0.0318
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

«Норникель» прорабатывает вопрос расчетов в рублях с зарубежными клиентами 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. "Норильский никель" прорабатывает вопрос расчетов в рублях с зарубежными клиентами, которые выражали подобную готовность, сообщили РИА Новости в компании.
"Некоторые клиенты «Норникеля» выражали готовность осуществлять расчеты в рублях. Мы прорабатываем этот вопрос с ними", — сказал представитель компании, отвечая на вопрос о возможности расчетов в рублях с зарубежными покупателями.
"Норникель" большую часть всех выпускаемых металлов поставляет на экспорт. В основном они направляются в Западную Европу, в порты Роттердам и Гамбург. Существенную долю в продажах также занимает рынок Юго-Восточной Азии, Китай. Предприятия США, в свою очередь, являются крупными потребителями палладия, производимого ГМК.
Выручка «Норникеля» от реализации металлов в первом полугодии 2018 года составила 5,473 миллиарда долларов (рост на 40%). В том числе, доля никеля в продажах составила 27%, меди — почти 26%, палладия — 36%, платины — 6%. Компания продает и другие металлы, такие как родий, кобальт, золото.
Ранее в среду АК «Алроса» сообщила, что опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях (при участии российских банков), проведя сделки по продаже алмазов с Китаем и Индией. Компания посчитала такой опыт положительным и при необходимости будет готова применять подобную схему в дальнейшем. Ранее покупатели алмазного сырья расплачивались в долларах.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2017 году ГМК сократила выпуск никеля на 8%, до 217,1 тысячи тонн, меди — увеличила на 11%, до 401,1 тысячи тонн. Крупнейшими совладельцами «Норникеля» являются «Интеррос» Владимира Потанина (34,15% акций) и ОК «Русал» Олега Дерипаски (27,82%).
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»140
Россиян запугали новыми налогами33
Названы последствия отказа от пенсионной реформы686
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение