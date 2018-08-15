«Норникель» прорабатывает вопрос расчетов в рублях с зарубежными клиентами

"Некоторые клиенты «Норникеля» выражали готовность осуществлять расчеты в рублях. Мы прорабатываем этот вопрос с ними", — сказал представитель компании, отвечая на вопрос о возможности расчетов в рублях с зарубежными покупателями.

"Норникель" большую часть всех выпускаемых металлов поставляет на экспорт. В основном они направляются в Западную Европу, в порты Роттердам и Гамбург. Существенную долю в продажах также занимает рынок Юго-Восточной Азии, Китай. Предприятия США, в свою очередь, являются крупными потребителями палладия, производимого ГМК.

Выручка «Норникеля» от реализации металлов в первом полугодии 2018 года составила 5,473 миллиарда долларов (рост на 40%). В том числе, доля никеля в продажах составила 27%, меди — почти 26%, палладия — 36%, платины — 6%. Компания продает и другие металлы, такие как родий, кобальт, золото.

Ранее в среду АК «Алроса» сообщила, что опробовала механизм расчетов с зарубежными клиентами в рублях (при участии российских банков), проведя сделки по продаже алмазов с Китаем и Индией. Компания посчитала такой опыт положительным и при необходимости будет готова применять подобную схему в дальнейшем. Ранее покупатели алмазного сырья расплачивались в долларах.