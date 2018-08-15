Ещё
В. Ефимов: Число квалифицированных рабочих мест в Москве растет благодаря активному развитию экономики
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.16
$
67.40
76.15
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
70.53
–1.20 Золото
1179.80
–0.59 РТС
1050.40
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1342
–0.0318
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

В. Ефимов: Число квалифицированных рабочих мест в Москве растет благодаря активному развитию экономики 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
В Москве благодаря активному развитию экономики и бизнеса создается значительное количество квалифицированных рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
«Активное развитие экономики и бизнеса в Москве приводит к созданию значительного числа новых квалифицированных рабочих мест. Это подтверждают данные индекса напряженности на рынке квалифицированного труда в Москве, который достиг исторического минимума за последние 3,5 года. В июне показатель индекса (отношение количества резюме к числу вакансий) составил 2,4 пункта, снизившись с июня 2017 г. на 0,3 пункта», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента, министра правительства Москвы Владимира Ефимова.
Отмечается, что причиной снижения индекса в годовом выражении является опережающий рост числа вакансий, который более чем в два раза превышает прирост количества резюме.
В. Ефимов добавил, что в июне 2018 г. уровень зарегистрированной безработицы по столичному рынку труда в целом продолжил оставаться одним из самых низких в стране и составил 0,35%.
Он добавил, что увеличивается активность работодателей на фоне увеличения зарплат во всех отраслях городской экономики. «Показательно, что активность работодателей увеличивается на фоне роста номинальных (на 13,5%) и реальных (на 9,9%) заработных плат во всех отраслях городской экономики. Наиболее быстрыми темпами зарплата в январе-мае нынешнего года росла в здравоохранении, образовании, науке, строительстве, IT, промышленности и культурно-досуговом сегменте экономики», — пояснил министр правительства Москвы.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 280 млрд руб. потратили в России на покупку новых легковых автомобилей премиум-класса в январе-июне Марка в честь 100-летия дипломатическо-курьерской связи МИД России выйдет в почтовое обращение 27 августа С.Собянин рассказал о бесплатном проезде для пенсионеров в электричках с 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»141
Россиян запугали новыми налогами33
Названы последствия отказа от пенсионной реформы686
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение