В. Ефимов: Число квалифицированных рабочих мест в Москве растет благодаря активному развитию экономики

В Москве благодаря активному развитию экономики и бизнеса создается значительное количество квалифицированных рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

Владимира Ефимова. «Активное развитие экономики и бизнеса в Москве приводит к созданию значительного числа новых квалифицированных рабочих мест. Это подтверждают данные индекса напряженности на рынке квалифицированного труда в Москве, который достиг исторического минимума за последние 3,5 года. В июне показатель индекса (отношение количества резюме к числу вакансий) составил 2,4 пункта, снизившись с июня 2017 г. на 0,3 пункта», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента, министра правительства Москвы

Отмечается, что причиной снижения индекса в годовом выражении является опережающий рост числа вакансий, который более чем в два раза превышает прирост количества резюме.

В. Ефимов добавил, что в июне 2018 г. уровень зарегистрированной безработицы по столичному рынку труда в целом продолжил оставаться одним из самых низких в стране и составил 0,35%.

Он добавил, что увеличивается активность работодателей на фоне увеличения зарплат во всех отраслях городской экономики. «Показательно, что активность работодателей увеличивается на фоне роста номинальных (на 13,5%) и реальных (на 9,9%) заработных плат во всех отраслях городской экономики. Наиболее быстрыми темпами зарплата в январе-мае нынешнего года росла в здравоохранении, образовании, науке, строительстве, IT, промышленности и культурно-досуговом сегменте экономики», — пояснил министр правительства Москвы.