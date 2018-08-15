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Экспорт занимает 51,1% в выручке концерна «Калашников»
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Экспорт занимает 51,1% в выручке концерна «Калашников» 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Доля экспортных операций в выручке концерна «Калашников» составляет 51,1%, говорится в отчете предприятия за первое полугодие, опубликованном в центре раскрытия корпоративной информации.
Экспорт назван определяющим источником доходов концерна.
"По итогам 2017 года доля экспорта составляла 55,6% выручки, при этом в абсолютном выражении выручка от экспорта военной и гражданской продукции снизилась на 172 млн руб. относительно результатов за 2017 года", — говорится в документе.
Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность «Калашникова». Согласно отчету, предприятие ведет импортозамещение электронной компонентной базы на российские аналоги, выстраивает новую сеть дистрибуции на зарубежных рынках и пытается выйти на рынки Южной Америки, Азии и Океании.
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