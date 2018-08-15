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В России продают Москвич за 75 000 долларов
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В России продают Москвич за 75 000 долларов 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В России продают Москвич за 75 000 долларов На Санкт-Петербургском автомобильном рынке продаётся Москвич 434П за 75 000 долларов. Машина была собрана в Великобритании и, соответственно, имеет правостороннее расположение руля. В России авто попало в виде фрагментов сгнившего кузова. Однако, подмосковные специалисты своими руками смогли отреставрировать этот редкий экземпляр.
Внешне этот оригинальный автомобиль выглядит крайне неординарно и сильно отличается от Москвичей, которые были в ходу в нашей стране несколько десятилетий назад. Машина стилизована под спорткар. В конструкции появились проблесковые маячки, большая вывеска на крыше, а также широкие колёса. Пока что неизвестно, будет ли нынешний владелец снижать стоимость на уникальное авто, но первые коллекционеры уже проявили интерес к этому необычному экземпляру.
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