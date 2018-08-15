На российском заводе Volkswagen прекращено производство кабелей

В течение трёх лет в Чебоксарах работало производство многожильных кабелей. Однако, недавно стало известно о том, что в скором времени изготовление этой продукции будет прекращено. Эту информацию подтвердили в Министерстве экономики

Как оказалось, причина завершения производства заключается в том, что кабели стали нерентабельными. Специалистами отмечено, что всё дело в сильных скачках евро к рублю. Кроме того, значительно снизился спрос, хотя в прошлом году на отечественном рынке был зафиксирован прирост почти на 12 процентов.

Что касается общего положения компании Volkswagen, то на российском рынке наблюдается стабильное повышение спроса. С начала года было продано более 56 000 тысяч автомобилей и прирост составил 21 процент.

В настоящий момент руководство производственной площадки занято вопросом о трудоустройстве людей, которые были заняты в цехах по выпуску многожильных кабелей.