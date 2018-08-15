Ещё
На российском заводе Volkswagen прекращено производство кабелей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.40
76.36
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
70.72
+0.10 Золото
1179.15
+0.05 РТС
1052.29
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1334
–0.0325
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

На российском заводе Volkswagen прекращено производство кабелей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В течение трёх лет в Чебоксарах работало производство многожильных кабелей. Однако, недавно стало известно о том, что в скором времени изготовление этой продукции будет прекращено. Эту информацию подтвердили в Министерстве экономики.
Как оказалось, причина завершения производства заключается в том, что кабели стали нерентабельными. Специалистами отмечено, что всё дело в сильных скачках евро к рублю. Кроме того, значительно снизился спрос, хотя в прошлом году на отечественном рынке был зафиксирован прирост почти на 12 процентов.
Что касается общего положения компании Volkswagen, то на российском рынке наблюдается стабильное повышение спроса. С начала года было продано более 56 000 тысяч автомобилей и прирост составил 21 процент.
В настоящий момент руководство производственной площадки занято вопросом о трудоустройстве людей, которые были заняты в цехах по выпуску многожильных кабелей.
Daily-Motor: последние новости
В России продают Москвич за 75 000 долларов Бывший работник компании Tesla считает, что она загрязняет окружающую среду В России выросла средняя цена на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно полетел вниз232
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»168
Названы последствия отказа от пенсионной реформы696
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение