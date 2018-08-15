Ещё
Биржи США падают на 1,2-1,7% на статистике и напряжении в торговле с Китаем и Турцией
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.40
76.36
76.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
70.72
+0.10 Золото
1179.15
+0.05 РТС
1052.29
+0.32
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1334
–0.0325
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Биржи США падают на 1,2-1,7% на статистике и напряжении в торговле с Китаем и Турцией 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются на 1,2-1,7% на фоне обострения торговых отношений США с Турцией и Китаем, а также слабой статистики промышленного производства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,2%, до 24997,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,68%, до 7737,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,25%, до 2804,08 пункта.
Негатив на рынках связан с событиями в международной торговле. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция в ответ на санкции США в среду повысила пошлины на ряд американских товаров. Введены также дополнительные пошлины на экспортируемые из страны табачные изделия в размере 60%, на алкоголь — 140%, на автомобили — до 120%, на косметические изделия — до 60%, на рис — 50%, на фрукты — 20%.
Инвесторы также отреагировали на новый виток конфликта США с Китаем. Китай во вторник обратился в ВТО с иском против США в связи с введенными ранее пошлинами в размере 30% на импорт фотоэлементов и солнечных батарей. В заявлении министерства коммерции КНР говорится, что введенные ранее США пошлины можно рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО об обеспечении гарантийных мер и как нарушение законных прав и интересов Китая, они также оказывают серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО.
На фоне рисков, связанных с глобальной торговлей, так называемый «индекс страха» Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — подскочил до максимума с 3 июля. Согласно данным торгов, индекс растет на 23,37% и находится на отметке в 16,3 пункта.
Кроме того, пессимизм на биржах был поддержан макростатистикой из США. Согласно обнародованным в среду данным ФРС, объем промышленного производства в стране в июле вырос только на 0,1% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%.
Прайм: последние новости
Минфин и ЦБ словом и делом пытаются удержать рубль Отечественные индексы закроют день в минусе Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно полетел вниз232
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»168
Названы последствия отказа от пенсионной реформы696
Доллар доигрался343
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным272
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение