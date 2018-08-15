АФК «Система» предупредила о возможном росте тарифов на связь из-за закона Яровой

Представители бизнеса настаивают на том, что исполнение закона Яровой приведет к росту тарифов на услуги операторов связи, говорится в отчете АФК «Система» (основного владельца МТС ) за II квартал 2018 г. Так компания описала один из отраслевых рисков.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований закона Яровой могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, ранее передавало Reuters . Агентство ссылалось на ответ Минкомсвязи Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказывал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.

МТС объявляла, что планирует за пять лет потратить на исполнение закона около 60 млрд руб., «Вымпелком» — около 45 млрд руб., «Мегафон» — около 40 млрд руб.

В этом году «Вымпелком» планирует потратить 6 млрд руб., «Мегафон» — 7 млрд МТС сообщала, что для выполнения закона Яровой за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб., расходы в 2018–2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования. При этом «Мегафон» отказывал от выплаты дивидендов, сославшись на рост капитальных затрат, в том числе на исполнение закона. Но «Мегафон» не видит предпосылок для роста общего уровня тарифов или их снижения в ближайшее будущем, отметил представитель оператора.