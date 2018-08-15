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АФК «Система» предупредила о возможном росте тарифов на связь из-за закона Яровой
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АФК «Система» предупредила о возможном росте тарифов на связь из-за закона Яровой 

Ведомости 1 час назад
Представители бизнеса настаивают на том, что исполнение закона Яровой приведет к росту тарифов на услуги операторов связи, говорится в отчете АФК «Система» (основного владельца МТС) за II квартал 2018 г. Так компания описала один из отраслевых рисков.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований закона Яровой могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, ранее передавало Reuters. Агентство ссылалось на ответ Минкомсвязи Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказывал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.
МТС объявляла, что планирует за пять лет потратить на исполнение закона около 60 млрд руб., «Вымпелком» — около 45 млрд руб., «Мегафон» — около 40 млрд руб.
В этом году «Вымпелком» планирует потратить 6 млрд руб., «Мегафон» — 7 млрд МТС сообщала, что для выполнения закона Яровой за пять лет придется инвестировать около 60 млрд руб., расходы в 2018–2019 гг. будут известны, когда завершатся закупки необходимых технических решений и оборудования. При этом «Мегафон» отказывал от выплаты дивидендов, сославшись на рост капитальных затрат, в том числе на исполнение закона. Но «Мегафон» не видит предпосылок для роста общего уровня тарифов или их снижения в ближайшее будущем, отметил представитель оператора.
Представители АФК «Система», МТС, «Вымпелком» и Tele2 отказались от комментариев.
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