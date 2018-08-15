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Лхаса привлекает инвесторов льготной политикой
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Лхаса привлекает инвесторов льготной политикой 

ИА Синьхуа 1 час назад
Лхаса, 15 августа /Синьхуа/ — Власти города Лхаса, административного центра Тибетского автономного района, используют льготную политику для привлечения инвесторов и стимулирования развития.
Городское правительство Лхасы в минувшее воскресенье подписало с 34 инвесторами контракты на сумму 8,3 млрд юаней /около 1,2 млрд долларов США/. Церемония подписания контрактов состоялась во время традиционного фестиваля Шотон, который начался в субботу и продлится до 17 августа.
Как сообщил вице-мэр Лхасы Фан Гуйлинь, большинство инвесторов представляют сельскохозяйственную индустрию, сферу туризма и культурный сектор.
Стремительное развитие разнообразных отраслей в Лхасе приносит качественный экономический рост и содействует улучшению жизни населения. По словам Фан Гуйлиня, городские власти разработали льготную политику для сохранения динамики развития.
В частности, в соответствии с новой налоговой политикой в городе, ставка налога на прибыль для компаний, реализующих стартапы, высокотехнологичные проекты и операции по ликвидации бедности, установлена на уровне лишь 9 процентов, что намного ниже среднего показателя в 20 процентов.
Компании, нанимающие на работу местных жителей, также могут рассчитывать на пониженные налоговые ставки, а инвесторам предоставляются выгодные процентные ставки по кредитам.
Для поддержки технологических компаний и интеллектуальных инноваций традиционных отраслей правительство города учредило специальный фонд в размере 20 млн юаней. -0-
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