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Глава российской компании назвал санкции США «вытаскиванием старого белья»
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Глава российской компании назвал санкции США «вытаскиванием старого белья» 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости, Светлана Задёра. Генеральный директор ООО «Профинет» Василий Колчанов назвал «вытаскиванием старого белья» внесение его и компании в санкционный список США.
В среду США внесли в список санкций из-за сотрудничества с КНДР российское ООО «Профинет» и его гендиректора Василия Колчанова. Как говорится на сайте министерства финансов США, компания предоставляла портовые услуги не менее шести раз судам под флагом КНДР, в том числе находящимся под санкциями. Также компанию обвиняют в том, что она продолжала предлагать свои бункеровочные услуги для судов под флагом КНДР после введения санкций на поставку нефти в Северную Корею.
"Там вранье про санкционные суда. У них написано про два танкера (из КНДР — ред.) Санкции назначены в сентябре, а пароходы ушли в июле. Они простояли месяц. Нефтебаза ("Независимая нефтегазовая компания" — ред.) не давала им груз. А наше дело — оформить приход-отход с пограничниками и таможней. Вот это наша работа. Топливо продавать — не мы, покупать топливо — не мы", — сказал Колчанов РИА Новости.
"Все это (обвинение — ред.) вытащено из 2017 года. Вытащить старое белье и начать его полоскать — это вот такая история", — подчеркнул он.
По информации генерального директора, после введения санкций на поставку нефти танкера из КНДР не заходили в Россию. Колчанов считает, что введение против компании санкций очень плохо отразится на ее работе и отпугнет партнеров.
"Они повлияют на то, что те, кто с нами работал, будут опасаться с нами работать. Они будут бояться американцев", — отметил Колчанов.
Как оспаривать это решение, Колчанов не знает. Он отметил, что надеется на помощь государства. При этом он подтвердил, что продолжает работать с судами из КНДР, так как это не запрещено.
"Приходит пять штук маленьких, по 40 метров. Это же не те суда, про которые они пишут (министерство финансов США — ред.), а маленькие рефрижераторы, которые берут продукты питания. Вот сейчас ушел — конфеты взял и растительное масло и пошел. Они сейчас берут только продукты питания: то молоко, то масло. То, что разрешено. Мы знаем, какие грузы санкционные. Детский велосипед нельзя вывозить. Даже гири нельзя, которыми тренируются", — рассказал Колчанов.
По данным сайта компании, ООО «Профинет» было основано в апреле 2002 года и занимается «вспомогательной деятельностью, связанной с морским транспортом».
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