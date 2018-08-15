США включили российские банки в санкционный список по КНДР

Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список. Внешнеэкономический промышленный банк, РНКБ и «ВВБ» уже находились в SDN-списке из-за Крыма и ситуации на Украине. У банка «Рублев» в конце июня ЦБ отозвал лицензию (по итогам I квартала 2018 г. занимал 165-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100»). ООО «Профинет», согласно информации с сайта компании, занимается комплексным и оперативным обслуживанием судов заходящих в порты Находка, Восточный, Владивосток и Славянка.

ВЭБ и его дочерние банки, Россельхозбанк, Банк Москвы (стал частью ВТБ в 2016 г.), «БМ-банк» и «Новикомбанк» также уже находились под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины.