Потребительское кредитование за первое полугодие выросло на 13,1 процента

Этот показатель значительно опережает рост реальных доходов населения (2,6 процента за первое полугодие, по данным Росстата ) и выглядит вызывающе по сравнению с приростом кредита нефинансовым организациям (2,2 процента за 7 месяцев без учета валютной переоценки). Для «охлаждения» потребкредитования Банк России уже сдвинул шкалу коэффициентов риска в мае и принял решение о ее дальнейшем пересмотре с сентября. Тем самым должен снизиться интерес банков к выдаче дорогих кредитов, то есть к работе с менее качественными заемщиками. В Банке России считают, что это предотвратит накопление рисков в банковской системе и рост долговой нагрузки на домохозяйства.

Майское повышение коэффициентов риска не оказало сдерживающего влияния на темпы роста необеспеченного потребкредитования, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Так, месячный рост портфеля необеспеченных потребкредитов в июне и июле превысил 2 процента, тогда как годом ранее в этих месяцах прирост был не более 1,5 процента. Вероятно, это обусловлено несущественным повышением коэффициентов мае (в среднем в пределах 10 процентов), полагает Кожекина. Она считает, что эффект от сентябрьского повышения, которое фактически затронет все потребкредиты, вероятно, будет заметнее. Так, по POS и нецелевым потребкредитам, где ПСК составляла по данным первого квартала от 15 до 20 процентов (а по наиболее мелким суммам — даже больше), рост давления на капитал может достигнуть 30 процентов, а по кредитным картам (по ним ПСК выше 20 процентов) — 50 процентов.

Прибыль сектора, без учета санируемых банков, уже составила триллион рублей

Основной рост в сегменте потребкредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера (за год на 35,5 процента, до 196,8 тысячи рублей), отмечает гендиректор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин . Банки уже кредитуют в основном заемщиков с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Меры Банка России, вероятнее всего, приведут к дальнейшему ужесточению банковского скоринга, полагает Кожекина.