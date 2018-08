Илон Маск и «Тесла» — Твиттер взрослым не игрушка

«Подумываю об уходе „Теслы“ с биржи при курсе в 420 долларов. Средства подготовлены».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

​Этим лаконичным твитом 7 августа Илон Маск (Elon Musk) взбудоражил финансовые рынки, а акции компании выросли на 11%, достигнув максимальной отметки в 379,57 доллара. Глава «Теслы» (Tesla) и «Спейс-Экс» (SpaceX) уже приучил нас к громким заявлениям и пиар-инициативам. Но, может, это было уже чересчур? И какими могут быть последствия ухода компании с биржи?

Все это ставит перед нами три главных вопроса. Твит Илона Маска — всего лишь очередной пиар-ход (например, для повышения курса акций)? Если кипучий президент «Теслы» действительно хочет убрать компанию с биржи, то почему? Наконец, нарушил ли он правила финансовой информации?

Зачем уходить с биржи?

Как нам кажется, главной причиной может быть стремление избавиться от необходимости представлять отчеты, особенно полугодовые и квартальные. По словам самого Маска, они слишком сильно сосредоточены на краткосрочной перспективе, тогда как стратегия «Теслы» направлена на долгосрочную.

С самого момента создания в 2003 году «Тесла» никогда не приносила прибыль: в конце декабря 2017 года чистые убытки компании составили 1,96 миллиарда долларов, а в конце июня 2018 года речь шла о 1,5 миллиардах долларов против 799 миллионов в конце июня 2017 года. Аналитики отмечают, что вопрос рентабельности компании все еще остается ключевым, учитывая, что на конец июня убытки практически удвоились по сравнению с прошлым годом. Это не говоря уже о том, как быстро «Тесла» сжигает средства на финансирование разнообразных операционных расходов (в первую очередь это касается новых разработок), инвестиций и растущих финансовых затрат. Илону Маску хотелось бы избавиться от поучений аналитиков.

Далее, колебания биржевого курса акций «Теслы» вызывают серьезные опасения не только у инвесторов, но и сотрудников компании, многие из которых являются ее акционерами. Такое внимание к бирже может отвлечь их от выполнения главной задачи. Илон Маск сам упомянул данный момент в своем блоге, однако он выглядит парадоксальным, поскольку именно заявления и твиты президента влияют на курс акций и становятся причиной его неустойчивости…

Наконец, Маск, возможно, хотел преподать урок инвесторам, которые предрекали скорое падение курса акций «Теслы» и приступили к их срочной продаже. Этот механизм подразумевает продажу ценных бумаг в определенный момент, даже если они не располагают ими: подразумевается, что они должны приобрести их и быть готовыми к установленному сроку. Если прогнозы оправдываются, продавцы приобретают акции по более низкой цене по сравнению со стоимостью перепродажи, получая тем самым ощутимую выгоду. В противном случае их могут ждать огромные убытки.

После появления твита курс акций «Теслы» подскочил на 11% 7 августа, однако просел на 2% на следующий день и продолжил падение. По данным «Блумберг», изначальные потери могли составить порядка миллиарда долларов, однако инвесторы уже сделали для себя выводы из тактики Маска и смогли свести убытки к 300 миллионам долларов в последующие дни. Таким образом, президенту компании не удалось нанести колоссальный ущерб выступающим против него инвесторам.

Три возможных сценария

Если судить по записи Маска в своем блоге, ему хотелось бы, чтобы акционеры сохранили акции. Далее у них была бы возможность продать их без посредников раз в полгода. Маск считает такое решение лучшим, поскольку ему не пришлось бы выделять большие средства на выкуп.

Другой сценарий предполагает, что некоторые инвесторы захотят перепродать акции. В таком случае «Тесле» придется провести частичный выкуп акций. Пока еще сложно сказать, сколько инвесторов могут быть заинтересованы в продаже акций по 420 долларов (эту цену указал Маск в своем «твите»), какая сумма потребуется для этого выкупа, и откуда возьмутся деньги…

Третий сценарий предполагает, что все кроме самого Илона Маска (ему принадлежит 20%) решат продать свои акции. В таком случае сумма окажется еще более значимой. На 13 августа 2018 года курс акций компании составляет 356,41 доллара, что выводит стоимость «Теслы» на уровень 60,8 миллиардов долларов. При 420 долларах за акцию биржевая капитализация предприятия составила бы 71 миллиард. В этих двух случаях «Тесле» потребовались бы огромные ресурсы для финансирования выкупа. Хотя сейчас сложно дать хоть сколько-нибудь точную оценку, на это может потребоваться несколько десятков миллиардов долларов.

Хотя упоминались такие организации как государственный фонд Саудовской Аравии, подтверждения наличия договоренности нет. Китайская корпорация «Тенсент» (занимается мобильной телефонией, интернетом и рекламой в сети) приобрела 4,89% «Теслы». Готова ли она инвестировать дополнительные средства, в частности в перспективе открытия нового завода в Шанхае? Насколько известно, к банкам с просьбами о финансировании не обращались.

Если же выкуп акций будет профинансирован с помощью займов, это создаст проблему их возмещения. На 31 декабря 2017 года отношение задолженности компании к собственному капиталу составило 543%, а показатели ее денежного потока все еще остаются отрицательными. В конце марта 2018 года минус составил 398 миллионов долларов, а в июне предприятие потеряло 130 миллионов. Во время представления полугодового отчета 1 августа 2018 года Илон Маск все же подчеркнул, что к концу 2018 года этот показатель должен стать позитивным.

Маск нарушил правила финансовой информации?

Акции «Теслы» находятся на бирже NASDAQ, которая служит ключевым рынком для высокотехнологичных предприятий и является второй по объемам после нью-йоркской биржи NYSE.

Если акции предприятия торгуются на регламентированном рынке, оно берет на себя определенное число обязательств, в том числе в плане информирования финансовых рынков. Как мы уже отмечали, оно должно публиковать не только ежегодные, но и полугодовые и квартальные отчеты. Пусть даже они меньше по объему и не проходят через аудит, они все же должны соответствовать определенной форме (консолидированная финансовая отчетность, показатели финансового потока и т.д.). Они внимательно изучаются на финансовых рынках и нередко отражаются на котировках.

Если предприятие хочет уйти с биржи, его руководство тоже должно следовать определенным правилам. В США они устанавливаются Комиссией по ценным бумагам и биржам. Если руководство публично заявляет (например, с помощью пресс-релиза) о намерении уйти с биржи, его необходимо подтвердить. Предприятие должно подать в комиссию соответствующий формуляр в течение десяти дней после публикации пресс-релиза, а также получить согласие акционеров.

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон МаскПо данным «Би-Би-Си» (BBC), совет директоров «неоднократно проводил заседания на прошлой неделе», чтобы обсудить возможность ухода с биржи, и шесть членов (из девяти) сказали, что президент был открыт к обсуждению такой возможности. Можно ли рассматривать этот твит как официальное заявление, за которым последует подача заявления в комиссию?

В любом случае, сообщение Маска поднимает два вопроса. Прежде всего, что насчет его утверждения о том, что «средства подготовлены», хотя банкиры и прочие владельцы капитала явно не в курсе? Далее, как понимать озвученную им цифру в 420 долларов? Это просто расчет с прицелом на будущее или же результат проведенного анализа?

Следствие

Как пишет «Уолл-стрит джорнел» ( The Wall Street Journal ), Комиссия по ценным бумагам и биржам начала следствие, чтобы убедиться в «действительности» утверждения и не допустить попыток манипулирования курсом или даже мошенничества. В частности ей необходимо проверить реальность подготовленного финансирования.

Это будет несложно, если следовать рекомендации бывшего главы NYSE Томаса Фарли (Thomas Farley), чей твит недавно отметили в «Форбс» (Forbes): «Дорогая комиссия, все очень просто: потребуйте от „Теслы“ представить к 17 часам соглашения с партнерами, как доказательство наличия и готовности средств. Если этого не будет, потребуйте письменное заявление к 17:30. Внушите рынку доверие».

Контрпродуктивный ход?

Хотя «Тесле» удалось достичь производства в 5 тысяч Model 3 к концу июня 2018 года, а также добиться существенного прогресса в сфере сборки и поставок, уход с биржи (даже временный) не решит проблем с финансированием, выплатой долгов и финансированием роста.

Илону Маску, разумеется, хочется, чтобы финансовые аналитики перестали рассматривать под лупой его отчеты и критически отзываться о них. Ему также хотелось бы освободить акционеров (особенно из числа сотрудников) от опасений по поводу курса. Как бы то ни было, его твит, судя по всему, только еще больше взбудоражил финансовые рынки и привлек внимание к «Тесле».

Это событие поднимает и еще один ключевой вопрос: уместно ли делать заявление подобной значимости в социальных сетях? Если считать твит Маска допустимым с точки зрения финансовой информации, у «Теслы» есть десять дней, чтобы подать соответствующее заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам: конечный срок — 17 августа. Кроме того, необходимо согласие акционеров. В любом случае, расследование комиссии, вероятно, затормозит процесс, а твит может дорого обойтись Маску, если он не самом деле не обеспечил финансирование…