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«Аэрофлот» выкупит акции на 7 млрд рублей у акционеров, не поддержавших лизинг 50 самолетов МС-21
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«Аэрофлот» выкупит акции на 7 млрд рублей у акционеров, не поддержавших лизинг 50 самолетов МС-21 

Банки.ру 2 часа назад
«Аэрофлот» выкупит свои акции у держателей бумаг, выступивших против сделки с «Ростехом» по лизингу 50 российских пассажирских самолетов МС-21. В общей сложности будут выкуплены бумаги более чем на 7 млрд рублей, следует из сообщения авиакомпании.
«Советом директоров утвержден отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Аэрофлот». Речь идет о требованиях акционеров, которые на состоявшемся 25 июня 2018 года очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» проголосовали против крупной сделки лизинга 50 новых российских пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании. Всего будет выкуплено 47 817 796 акций на общую сумму 7 млрд 39 млн 735 тыс. 927,12 рубля, пропорционально заявленным акционерами требованиям», — сообщает «Аэрофлот» в среду по итогам внеочередного заседания совета директоров, которое состоялось 14 августа в форме заочного голосования.
В феврале этого года было объявлено, что дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» — лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» предоставит «Аэрофлоту» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300, в результате чего авиакомпания станет крупнейшим эксплуатантом новейшего российского магистрального самолета МС-21. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более 5 млрд долларов. Первое воздушное судно должно быть поставлено в I квартале 2020 года, завершение поставок ожидается в 2026-м. Срок аренды каждого воздушного судна — 12 лет с возможностью пролонгации на два года не более трех раз. «Аэрофлот» планирует коммерческую эксплуатацию самолета как на внутренних, так и на международных воздушных линиях.
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