Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, деревопереработки и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подешевел на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Cosumar (CS:CSMR), которые подорожали на 5 п. (2,87%), закрывшись на отметке в 179,00. Котировки Bmci (CS:BMCI) выросли на 20,0 п. (2,67%), завершив торги на уровне 770,00. Бумаги Bcp (CS:BCP) выросли в цене на 5,20 п. (1,95%), закрывшись на отметке 272,20.

Лидерами падения стали акции Wafa assurance (CS:WASS), цена которых упала на 400,000 п. (9,52%), завершив сессию на отметке 3.800,000. Акции Saham Assurance (CS:SAH) поднялись на 93,00 п. (6,07%), закрывшись на уровне 1.440,000, а Taslif (CS:TSF1) снизились в цене на 1,67 п. (5,96%) и завершили торги на отметке 26,33.

На фондовой бирже Касабланки количество подешевевших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Wafa assurance (CS:WASS) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 9,52%, 400,000 п., и завершили торги на отметке 3.800,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 2,97%, или 1,99, достигнув отметки $65,05 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 2,10%, или 1,52, до $70,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 1,43%, или 17,20, до отметки $1.183,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,01% до 10,8620, а котировки USD/MAD повысились на 0,06%, достигнув отметки 9,5815.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 96,63.