Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 1,00%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производителей напитков, деревопереработки и строительства.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares поднялся на 1,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Brasseries maroc (CS:SBM), которые подорожали на 200,00 п. (7,14%), закрывшись на отметке в 3.000,000. Котировки Smi (CS:SMI) выросли на 103,00 п. (5,96%), завершив торги на уровне 1.830,000. Бумаги Saham Assurance (CS:SAH) выросли в цене на 60,0 п. (4,17%), закрывшись на отметке 1.500,000.

Лидерами падения стали акции Stokvis nord (CS:SNA), цена которых упала на 0,93 п. (5,33%), завершив сессию на отметке 16,51. Акции Stroc Industrie (CS:STR) поднялись на 1,30 п. (4,64%), закрывшись на уровне 26,70, а Involys (CS:INV) снизились в цене на 3,80 п. (3,13%) и завершили торги на отметке 117,50.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (30) превысило количество закрывшихся в минусе (11), а котировки 4 акций практически не изменились.

Котировки акций Involys (CS:INV) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,13%, 3,80 п., и завершили торги на отметке 117,50.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,20%, или 0,13, достигнув отметки $65,59 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,14%, или 0,10, до $71,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.184,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,01% до 10,8810, а котировки USD/MAD упали на 0,13%, достигнув отметки 9,5433.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 96,18.