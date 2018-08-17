Ещё
Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 1,00%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.85
+0.20 Золото
1177.44
+0.01 РТС
1052.74
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1418
–0.0150
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 1,00% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов производителей напитков, деревопереработки и строительства.
На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares поднялся на 1,00%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Brasseries maroc (CS:SBM), которые подорожали на 200,00 п. (7,14%), закрывшись на отметке в 3.000,000. Котировки Smi (CS:SMI) выросли на 103,00 п. (5,96%), завершив торги на уровне 1.830,000. Бумаги Saham Assurance (CS:SAH) выросли в цене на 60,0 п. (4,17%), закрывшись на отметке 1.500,000.
Лидерами падения стали акции Stokvis nord (CS:SNA), цена которых упала на 0,93 п. (5,33%), завершив сессию на отметке 16,51. Акции Stroc Industrie (CS:STR) поднялись на 1,30 п. (4,64%), закрывшись на уровне 26,70, а Involys (CS:INV) снизились в цене на 3,80 п. (3,13%) и завершили торги на отметке 117,50.
На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (30) превысило количество закрывшихся в минусе (11), а котировки 4 акций практически не изменились.
Котировки акций Involys (CS:INV) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,13%, 3,80 п., и завершили торги на отметке 117,50.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,20%, или 0,13, достигнув отметки $65,59 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,14%, или 0,10, до $71,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.184,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,01% до 10,8810, а котировки USD/MAD упали на 0,13%, достигнув отметки 9,5433.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,31% до 96,18.
Investing.com Россия: последние новости
В Кремле не обеспокоены волатильностью рубля Форекс - Курс EUR/USD снизился к закрытию американских торгов Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,82%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Денег нет: россиянам грозит долговая яма43
Россия уступила лидерство по нефти30
Росстат огорчил россиян зарплатой27
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут53
Новое падение: куда рухнет рубль448
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение