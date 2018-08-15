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Toyota Alphard с комплектом Rowen выглядит безумно
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Toyota Alphard с комплектом Rowen выглядит безумно 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Для владельцев Toyota Alphard теперь доступен специальный комплект от Rowen International, позволяющий полностью изменить внешний вид автомобиля.
Тюнеры, которые не привыкли ограничиваться и продолжают создавать невероятные комплекты для современных транспортных средств, представляют последнюю разработку для Toyota Alphard, доступную как полным набором, так и по частям. В зависимости от желаний и намерений, клиенты могут заказать спойлеры, боковые панели, боковые юбки и другие элементы, или же общий комплект от 1 120 долларов США. Также специалисты из Rowen International предлагают выхлопные трубы для Alphard, изготовленные из титана или нержавеющей стали. Первые оцениваются в 2 858 долларов США (318 000 иен) и последний вариант в зависимости от версии колеблется от 1 190 до 1 855 долларов США.
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