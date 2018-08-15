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20 интересных товаров с AliExpress, вроде мягкой чашки
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20 интересных товаров с AliExpress, вроде мягкой чашки 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
20 интересных товаров с AliExpress, вроде мягкой чашкиЕсли только начали обживаться в новой квартире или ищите полезные штуки для старой, предлагаем заглянуть на AliExpress.
Как всегда, три самых интересных товара мы спрятали в нашем Telegram.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Сумка для гаджетов
Компактная сумка для смартфона, кабелей и внешних аккумуляторов.
Цена: 1 081 руб., купить с кэшбеком
2. Термос Xiaomi
Качественный термос на 640 мл.
Цена: 1 272 руб., купить с кэшбеком
3. Мягкие чашки
Удобные стаканы для отдыха на природе.
Цена: 205 руб., купить с кэшбеком
4. Щетка для мытья окон
Магнитная щетка поможет сразу мыть окно изнутри и снаружи.
Цена: от 830 руб., купить с кэшбеком
5. Паяльная станция
Отличный подарок для домашнего мастера.
Цена: от 1 756 руб., купить с кэшбеком
6. Коврик для смартфона
Специальный липкий коврик в авто для телефона и мелочей.
Цена: 172 руб., купить с кэшбеком
7. Оригинальный ночник
Красивая штука, которая поставляется в виде конструктора.
Цена: 1 984 руб., купить с кэшбеком
8. Прозрачные игральные карты
Необычная колода карт, которым не страшна вода.
Цена: 1 226 руб., купить с кэшбеком
9. Стильная скатерть
Скатерть на стол с текстурой старой газеты.
Цена: от 401 руб., купить с кэшбеком
10. Садовый фонтан
Работает на солнечных батареях.
Цена: 797 руб., купить с кэшбеком
11. Часы для технарей
Гуманитарии не поймут.
Цена: 177 руб., купить с кэшбеком
12. Комплект крепежных винтов
Для компьютеров и прочей техники.
Цена: 346 руб., купить с кэшбеком
13. Type-C для системного блока
Плата расширения с парой новомодных портов.
Цена: 1 641 руб., купить с кэшбеком
14. Эффектные лампочки
Поразительные лампы разных форм и размеров.
Цена: от 300 руб., купить с кэшбеком
15. Органайзер
Удобная штука для хранения мелочей.
Цена: от 753 руб., купить с кэшбеком
16. Отвертка с битами
Набор для ремонта техники.
Цена: 383 руб., купить с кэшбеком
17. Кружка с блендером
Сама размешивает кофе или сахар.
Цена: 440 руб., купить с кэшбеком
18. Сумка для инструментов
Поместится все необходимое.
Цена: 1 341 руб., купить с кэшбеком
19. Беспроводное реле
Для удаленного включения и отключения любых устройств.
Цена: 319 руб., купить с кэшбеком
20. Навесные полочки
Практичные полочки, которые можно быстро перемещать с места на место.
Цена: 933 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен  С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
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