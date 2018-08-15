20 интересных товаров с AliExpress, вроде мягкой чашки

20 интересных товаров с AliExpress, вроде мягкой чашкиЕсли только начали обживаться в новой квартире или ищите полезные штуки для старой, предлагаем заглянуть на AliExpress.

Как всегда, три самых интересных товара мы спрятали в нашем Telegram.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Сумка для гаджетов

Компактная сумка для смартфона, кабелей и внешних аккумуляторов.

Цена: 1 081 руб., купить с кэшбеком

2. Термос Xiaomi

Качественный термос на 640 мл.

Цена: 1 272 руб., купить с кэшбеком

3. Мягкие чашки

Удобные стаканы для отдыха на природе.

Цена: 205 руб., купить с кэшбеком

4. Щетка для мытья окон

Магнитная щетка поможет сразу мыть окно изнутри и снаружи.

Цена: от 830 руб., купить с кэшбеком

5. Паяльная станция

Отличный подарок для домашнего мастера.

Цена: от 1 756 руб., купить с кэшбеком

6. Коврик для смартфона

Специальный липкий коврик в авто для телефона и мелочей.

Цена: 172 руб., купить с кэшбеком

7. Оригинальный ночник

Красивая штука, которая поставляется в виде конструктора.

Цена: 1 984 руб., купить с кэшбеком

8. Прозрачные игральные карты

Необычная колода карт, которым не страшна вода.

Цена: 1 226 руб., купить с кэшбеком

9. Стильная скатерть

Скатерть на стол с текстурой старой газеты.

Цена: от 401 руб., купить с кэшбеком

10. Садовый фонтан

Работает на солнечных батареях.

Цена: 797 руб., купить с кэшбеком

11. Часы для технарей

Гуманитарии не поймут.

Цена: 177 руб., купить с кэшбеком

12. Комплект крепежных винтов

Для компьютеров и прочей техники.

Цена: 346 руб., купить с кэшбеком

13. Type-C для системного блока

Плата расширения с парой новомодных портов.

Цена: 1 641 руб., купить с кэшбеком

14. Эффектные лампочки

Поразительные лампы разных форм и размеров.

Цена: от 300 руб., купить с кэшбеком

15. Органайзер

Удобная штука для хранения мелочей.

Цена: от 753 руб., купить с кэшбеком

16. Отвертка с битами

Набор для ремонта техники.

Цена: 383 руб., купить с кэшбеком

17. Кружка с блендером

Сама размешивает кофе или сахар.

Цена: 440 руб., купить с кэшбеком

18. Сумка для инструментов

Поместится все необходимое.

Цена: 1 341 руб., купить с кэшбеком

19. Беспроводное реле

Для удаленного включения и отключения любых устройств.

Цена: 319 руб., купить с кэшбеком

20. Навесные полочки

Практичные полочки, которые можно быстро перемещать с места на место.

Цена: 933 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!