Дефолт 1998 года в России

Дефолт (англ. default) — нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять условия договора займа. Суверенный дефолт (государственное банкротство) — полный или частичный отказ государства от платежей по внешним и внутренним долгам; форма кризиса государственных финансов.

Экономический кризис 1998 года в России стал одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Основными причинами дефолта (приостановки платежей по внутреннему долгу) стали большой государственный долг России, которому способствовал обвал азиатских экономик, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля.

Российская экономика образца 1990-х хронически страдала от дефицита бюджета — он составлял 5-8% ВВП. Для покрытия этого дефицита правительство создало рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО).

Государственные краткосрочные бескупонные облигации были впервые эмитированы министерством финансов РФ в мае 1993 года. По сути, рынок ГКО представлял собой классическую финансовую пирамиду, в которую были вовлечены чуть ли не все денежные ресурсы страны. На протяжении более чем трех лет деньги не выходили за пределы финансовой сферы, спекуляции с этими ценными бумагами были выгоднее, чем выпуск самой прибыльной продукции. Доходность по ГКО непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых. http://expert.ru/2014/11/26/pravitelstvo-vozrozhdaet-gko/

Страна остро нуждалась в зарубежных займах, но не могла надежно гарантировать обслуживание долга. Следствием больших внешних и внутренних займов явился огромный государственный внешний долг в размере более 150 миллиардов долларов, тогда как международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации составляли на конец августа 1998 года лишь 12,459 миллиарда долларов. Внутренний долг достиг 200 миллиардов долларов (по курсу июля 1998 года). На момент кризиса резервы ЦБ составляли 24 миллиарда долларов, обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ (государственные краткосрочные облигации / облигации федерального займа) и фондовом рынке — свыше 36 миллиардов долларов.

Ситуацию усугубляли снижение мировых цен на сырье (прежде всего, на нефть, газ, металлы) и начавшийся весной 1998 года в Азии мировой финансовый кризис. Из-за этих событий валютные доходы правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали крайне опасаться давать займы странам с нестабильной экономикой.

Иностранные инвесторы начали выводить свои инвестиции с российского рынка. С октября 1997 года и до кризиса в августе 1998 года акции российских предприятий упали в 10 раз.

Реакцией Центрального банка РФ на складывающуюся ситуацию стало поддержание курса рубля через повышение процентных ставок и иностранные займы. Ставка рефинансирования была поднята до 150% в мае 1998 года (при инфляции менее 10% в год), чтобы предотвратить отток капитала, происходящий со скоростью 0,5 миллиарда долларов в неделю.

Одновременно велись переговоры с МВФ Всемирным банком о программе кредитования. В соответствии с программой, согласованной российскими властями и МВФ, Россия должна была получить от международных организаций и японского правительства 22,6 миллиарда долларов. Первый транш в размере 4,8 миллиарда долларов был получен в июле, но стабилизировать рынок это не помогло.

5 августа 1998 года правительство приняло решение о резком — с 6 до 14 миллиардов долларов — увеличении лимита внешних заимствований России в текущем году. Фактически такое решение подтвердило невозможность финансирования бюджета из внутренних источников.

11 августа 1998 года обрушились котировки российских ценных бумаг на биржах. Падение цен на акции в РТС превысило 7,5%, после чего торги были остановлены. Весь день банки активно скупали валюту, а к вечеру стало известно о приостановке операций целым рядом крупнейших банков.

17 августа председатель правительства Сергей Кириенко заявил о введении комплекса мер, «направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики» страны. Фактически это утверждение означало дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостанавливалось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Купля-продажа ГКО прекратилась. Одновременно Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар. Это заявление повлекло за собой падение курса рубля сразу в полтора раза.

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда пришлось на корпоративный сектор, 19 миллиардов — на граждан, 45 миллиардов — на коммерческие банки.

Ряд российских банков не смог пережить дефолт. За 1998 год количество действующих кредитных организаций сократилось на 229 и на 1 января 1999 года составило 1476. При этом во второй половине года тенденция к сокращению количества действующих кредитных организаций усилилась.

Отличительной особенностью банковского кризиса стал отзыв лицензий на осуществление банковских операций у крупнейших банков. Если за 1997 год и семь месяцев 1998 года ни у одного из банков, входящих в группу двадцати крупнейших по величине активов, не была отозвана лицензия, то за август-декабрь 1998 года лицензии лишились три банка этой группы.

В результате экономического кризиса 1998 года Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире. Ее внешняя задолженность увеличилась до 220 миллиардов долларов (165 миллиардов долларов составили долги государства, 30 миллиардов долларов — банков, 25 миллиардов долларов — компаний). Данная сумма в пять раз превышала все годовые доходы казны и составляла почти 147% ВВП. С учетом внутреннего долга различных органов власти перед бюджетниками и предприятиями по зарплате и госзаказу общие обязательства превышали 300 миллиардов долларов или 200% ВВП.

Вследствие решений от 17 августа произошла неуправляемая трехкратная девальвация рубля. Из-за искусственной привязки рубля к доллару и ориентации на динамику обменного курса рубля следствием девальвации последнего стал взрывной рост цен. За четыре месяца (ноябрь к июлю 1998 года) по продовольственным товарам цены повысились на 63%, по непродовольственным товарам — 85%.

Неуправляемая девальвация рубля повлекла за собой резкое сжатие денежной массы в реальном выражении, обострение кризиса ликвидности и рост неплатежей. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%. Эксперты считают, что усредненные цифры не отражают действительности: доходы многих семей упали в 3-5 раз, а некоторые попросту разорились.

В сентябре 1998 года статус безработного получили 233 тысячи человек, а общая численность безработных, определяемая по методологии МОТ, достигла 8,39 миллиона человек (или 11,5% от экономически активного населения).

Снижение платежеспособного спроса явилось основным фактором спада производства и потребления. Одновременно с падением производства усилился инвестиционный кризис. В результате снижения доверия к банковской системе со стороны организаций и населения резко сократился объем кредитных ресурсов банков, направляемых на развитие реального сектора экономики. Усилился процесс долларизации и вывоз капитала. Объем привлечения прямых иностранных инвестиций снизился более чем на 40%.

Кризис банковской системы негативно повлиял на систему расчетов. В результате бюджетная система недополучила значительные суммы платежей, и произошло увеличение взаимных неплатежей между организациями.

Девальвация рубля остановилась только в конце 2002 года и за четыре с третью года оказалась пятикратной.

Главным позитивным результатом кризиса 1998 года эксперты называют отход экономики от сырьевой модели и развитие отраслей экономики, которые до финансового кризиса замещались импортом.