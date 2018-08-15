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Потребительский рынок Китая продолжит расширение — минкоммерции
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Потребительский рынок Китая продолжит расширение — минкоммерции 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Пекин, 15 августа /Синьхуа/ — Потребительский рынок Китая продолжит расширение и совершенствование на фоне стабилизации экономики. Об этом сегодня сообщило министерство коммерции КНР.
Показатели розничных продаж потребительских товаров в Китае за июль этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,8 проц. /9 проц в июне/. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.
Эти цифры свидетельствуют о сохранении тренда на повышение показателей. В частности, фиксируется стремительный рост продаж материальных товаров через онлайн платформы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В июле 2018 г. бюджетные доходы Китая выросли на 6,1 процента ВВП Казахстана за 7 месяцев вырос на 4 процента В январе-июне чистая прибыль ИИ-компании iFlytek увеличилась на 22 проц. в годовом исчислении
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