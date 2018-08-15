Группа компаний ROCKWOOL увеличивает ожидаемый рост продаж в 2018 году

ROCKWOOL подводит предварительные итоги первого полугодия 2018 года. Производитель сохраняет ожидаемую рентабельность бизнеса, объявленную в мае 2018 года. Увеличению показателей продаж способствовал рост объема строительных работ и высокий спрос на негорючие изоляционные материалы.

Рыночные условия на оставшуюся часть года на крупных европейских рынках каменной ваты, включая Германию, Польшу, Францию и Великобританию, а также Северную Америку, выглядят перспективными.

Однако, как и ожидалось, в ближайшие кварталы Группа компаний ROCKWOOL во всем мире прогнозирует дефицит производственных мощностей и увеличение логистических издержек. Производственная инфляция также не снижается. Тем не менее, и во второй половине года компания нацелена на уверенный рост темпами, соответствующими запросам потребителей и предварительным договоренностям.

В первом полугодии 2018 года компания ROCKWOOL Russia продолжила инвестировать в инновации. Значимой премьерой стало обновление флагманского продукта для частного домостроения СКАНДИК в первой в России упаковке строительного материала с технологией дополненной реальности. «Фокус компании на инновации, поддержание экспертизы и высокого уровня сервиса вместе с инвестированием в устойчивое развитие, подкрепленные оживлением рынка, обеспечили нам загрузку всех мощностей», — отметила Марина Потокер , генеральный директор ROCKWOOL Russia.

Группа компаний ROCKWOOL опубликует свои полные результаты за первое полугодие 2018 года в конце августа.