Трейдер Barclays потерял $19 млн на турецких облигациях

Старший кредитный трейдер Barclays в Лондоне Толга Кирбай за последние несколько дней потерял около 15 млн фунтов стерлингов (около $19 млн) на турецких облигациях, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Трейдер допустил ошибку по ставке облигаций. Неясно, были ли хеджированы позиции, и возместил ли трейдер убытки, отмечает агентство.

По словам источников, Barclays ежегодно получает доход в размере до $100 млн, торгуя корпоративными облигациями развивающихся рынков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Несмотря на то, что курс лиры отчасти восстановился, Barclays придерживается сравнительно скромной политики торговли турецкими бумагами. Однако инвестиционное подразделение Barclays готово к риску, пишет Bloomberg.

Представитель Barclays заявил, что кредитный бизнес банковской группы диверсифицирован, все торговые позиции хеджируются. Торговые операции с турецкими бумагами «представляют собой очень небольшую часть от нашего общего кредитного бизнеса», пояснил он.

Кирбай перешел в Barclays в начале 2018 г. из французского BNP Paribas SA. По словам одного из источников, он специализируется на торгах турецкими бумагами и суверенными евробондами.