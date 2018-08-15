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Трейдер Barclays потерял $19 млн на турецких облигациях
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Трейдер Barclays потерял $19 млн на турецких облигациях 

Ведомости 1 час назад
Старший кредитный трейдер Barclays в Лондоне Толга Кирбай за последние несколько дней потерял около 15 млн фунтов стерлингов (около $19 млн) на турецких облигациях, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Трейдер допустил ошибку по ставке облигаций. Неясно, были ли хеджированы позиции, и возместил ли трейдер убытки, отмечает агентство.
По словам источников, Barclays ежегодно получает доход в размере до $100 млн, торгуя корпоративными облигациями развивающихся рынков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Несмотря на то, что курс лиры отчасти восстановился, Barclays придерживается сравнительно скромной политики торговли турецкими бумагами. Однако инвестиционное подразделение Barclays готово к риску, пишет Bloomberg.
Представитель Barclays заявил, что кредитный бизнес банковской группы диверсифицирован, все торговые позиции хеджируются. Торговые операции с турецкими бумагами «представляют собой очень небольшую часть от нашего общего кредитного бизнеса», пояснил он.
Кирбай перешел в Barclays в начале 2018 г. из французского BNP Paribas SA. По словам одного из источников, он специализируется на торгах турецкими бумагами и суверенными евробондами.
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