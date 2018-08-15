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Портфель американского госдолга у России составил 14,9 миллиарда долларов
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Портфель американского госдолга у России составил 14,9 миллиарда долларов 

РИА Новости 47 минут назад
РИА НОВОСТИ: ПОРТФЕЛЬ АМЕРИКАНСКОГО ГОСДОЛГА У РОССИИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ В ИЮНЕ ПО СРАВНЕНИЮ С БОЛЬШИМИ ПРОДАЖАМИ В МАЕ И СОСТАВИЛ $14,9 МИЛЛИАРДА — МИНФИН США
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