СМИ: Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет расследование в отношении Tesla

Фото: Shawn Thew/Michael Reynolds/EPA Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». По данным телеканала Fox Business, а также издания New York Times, в отношении компании Tesla ведется расследование, руководству компании высланы повестки.

Об этом в среду, 15 августа, сообщил известный американский финансовый журналист Чарли Гаспарино, отметив, что «Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) активизировала расследование по поводу планов по приватизации Tesla, выслав повестки по данному вопросу и заявлений Илона Маска о „гарантированном финансировании“.

Гаспарино добавил добавил, что регуляторы ведут расследование в связи с тем, что заявления Маска „были неточными“, при этом „у Tesla нет гарантированного финансирования“ для проведения сделки.

Издание New York Times со ссылкой на неназванный источник, осведомленный о проведении расследования, подтвердило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила повестку в адрес Tesla.

Главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск 7 августа 2018 г. в сообщении в соцсети Twitter заявил о планах продажи компании частным инвесторам по цене в $420 за акцию, отметив, что финансирование сделки „гарантировано“. После этого сообщения котировки Tesla на бирже Nasdaq выросли на 8%.

Портал „Вести. Экономика“ отметил, что данное заявление со стороны Маска может расцениваться как попытка манипуляции акциями компании.

Аналитики различных инвестбанков изначально выразили сомнение в возможности проведения подобной сделки. Через несколько дней после заявления Илона Маска в отношении него и компании Tesla были поданы несколько исковых заявлений с обвинениями в мошенничестве.

При этом совет директоров Tesla, как сообщили в агентстве Reuters, по-прежнему не располагает какой-либо конкретной информацией о „гарантированном финансировании“ по приватизации компании.

Расследование в отношении Tesla со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США может затянуться. Однако вполне вероятно, что если в ближайшем обозримом будущем главе компании не удастся доказать наличие заявленного „гарантированного финансирования“, Илон Маск может повторить судьбу бывшего основателя и главы Uber Трэвиса Каланика, который в 2017 г. лишился должности главного исполнительного директора компании после серии скандалов с его участием.

После сообщений о расследовании SEC в отношении Tesla котировки компании на бирже Nasdaq в среду, 15 августа, упали на 2,4% завершив торги на отметке в $338,10 за акцию, что приблизительно на 12% ниже уровней, показанных неделю назад, в день публикации Маском сообщения о „гарантированном финансировании“.