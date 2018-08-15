Ещё
Минфин США отчитался о доле России в госдолге страны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.50
76.36
76.60
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
70.74
+0.04 Золото
1174.46
+0.04 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1345
–0.0240
02.08
1.1585
14.08
09.08
05.08

Минфин США отчитался о доле России в госдолге страны 

Газета.Ru 18 минут назад
В американском минфине заявили, что Россия не изменила в июне свой портфель госдолга США. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, вложения России в июне остались на отметке в $14,9 млрд
Как отмечается, лидером по вложениям в государственный долг США за июнь является КНР, портфель Китая составил $1,18 трлн.
Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд
Как отмечалось, максимальное количество российских вложений произошло в октябре 2010 года, когда были инвестированы $176,3 млрд
Газета.Ru: последние новости
Фондовый рынок США открылся разнонаправленно Индексы РТС опустился ниже 1100 пунктов Bloomberg рассказал, кто поможет Маску выкупить Tesla
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно полетел вниз456
Россия спрятала госдолг США87
Россияне не дождутся дешевых туров в Турцию22
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Российский рынок жилья ждет адский рост цен458
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение