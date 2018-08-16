Россия объявила об увеличении пошлин на американские товары. Неужели переход на продукцию «сделано в РФ» был задуман уже давно?

Россия заявила, что с 5 августа будет увеличена налоговая ставка с 25% до 40% на целый ряд товаров, ввозимых из Соединенных штатов, чтобы ответить США на повышение пошлин на сталь и алюминий. В данный список попали грузовые машины, техника для дорожно-строительных работ, нефтегазовое оборудование, а также оборудование для бурения и обработки металлов и оптоволокно.

Как известно, кроме продукции авиационно-космической отрасли, все перечисленные выше товары — основные продукты экспорта США в Россию. Поэтому появляется следующий вопрос. Обычно налоги вводятся для того, чтобы сократить экспорт из страны-неприятеля и ударить по ее экономике. Но в России большое количество потребителей зависит от товаров американского экспорта, тогда получается, что от таких действий больше вреда, чем пользы. Не складывается ли ситуация, что Россия рубит сук, на котором сидит?

Россия жестко действует в отношении США. Вырвутся ли товары «сделано в РФ» на ведущие позиции?

На самом деле, в этот раз Россия дала хороший отпор дерзости США. При этом, не только жесткой политикой Путина на международной арене, но и тем, что данная новая мера поможет освободиться от экономической зависимости от Америки.

Сейчас зависимость российской экономики от США достаточно высока. Доля экспорта из Штатов составляет 3% от общего экспорта России. А импорт из РФ в США составляет 5.8% от общего российского импорта. Также, страна сильно зависима от поставок различных транспортных средств, несвязанных с авиацией, а также оборудования для строительства дорог и аппаратуры для его поддержания.

В этот раз РФ сильно озлобилась и, совсем не чувствуя себя неловко перед своими же потребителями, решила вывести товары «сделано в России» на новый уровень. По словам Путина, всю продукцию, на которую введены пошлины, можно будет заменить российской. После трехлетнего кризиса, промышленность в России наконец начала развиваться. Например, объем производства сельскохозяйственной техники увеличился на 10%, а транспортных средств — на 21%. Это означает, что свой контрудар Россия продумала уже давно. РФ не боится никаких трудностей, поэтому наконец ей удается жить за счет товаров «сделано в России». Это, несомненно, повышает эффективность России против американских санкций, а также против угроз США и их самоуверенности.

В феврале Россия распродала 84% американских облигаций, тем самым начав дедолларизацию

Продажа облигаций и увеличение доли золотого резерва стали важными мерами по избавлению от гегемонии США. Сообщается, что с марта по май этого года Россия «сбросила» большую часть долговых обязательств США. Их объем значительно сократился с 96,1 миллиарда долларов до 14,9 миллиарда, то есть практически на 84%.

Вслед за тем, как Россия стала во главе стран, которые распродают свои американские ценные бумаги, доходность десятилетних облигаций США выросла до 3%, что побило рекорд в 1,5% ровно в два раза. Став относительно ценным финансовым продуктом, американские облигации все же значительно упали в цене, что повлекло за собой все большие и большие трудности для Америки, вплоть до отсутствия возможности расплачиваться ими.

Вместе с этим, РФ на протяжении 39 месяцев непрерывно увеличивала объем золотого резерва. По состоянию на 1 мая, официальный золотой запас России составляет 1890,8 тонн, что составляет 17.6% от золотовалютных резервов ЦБ РФ . Этот показатель превышает даже китайский, который находится на шестом месте. Также, Россия может создать особую систему торговли золотом, чтобы уменьшить долю или вообще отказаться от доллара в торговле и двустороннем обмене со многими странами, например, с Ираном, Венесуэлой, Индонезией, Пакистаном, Таиландом.

По мере того, как Россия одна из первых стала продавать американские облигации, увеличивать золотой запас и ускорять процесс дедолларизации, настанет момент, когда американская экономика перестанет процветать. Ведь все быстрее и быстрее происходит процесс завершения эпохи, когда экономика США была основана лишь на повсеместном доминировании доллара.