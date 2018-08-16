Ещё
Торговля Казахстана со странами ЕАЭС за полугодие увеличилась на 6,3 проц
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.50
76.36
76.60
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
70.77
+0.08 Золото
1175.60
+0.08 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1345
–0.0240
02.08
1.1585
14.08
09.08
05.08

Торговля Казахстана со странами ЕАЭС за полугодие увеличилась на 6,3 проц 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 15 августа /Синьхуа/ — В январе-июне 2018 года торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ составила 8,8681 млрд долларов США, что на 6,3 проц больше, чем в январе-июне 2017 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.
В первом полугодии экспорт составил 2,8397 млрд долларов, он увеличился на 11,3 проц, импорт — 60284 млрд долларов США /рост на 4,1 проц/.
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92 проц, Кыргызстан — 4,3 проц, Беларусь — 3,6 проц, Армению — 0,1 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В июле в Китае были выданы новые кредиты на сумму 1,45 трлн юаней Курс индийской рупии упал до исторического минимума Цена на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже упала до 67,04 доллара за баррель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионная реформа: Власть идет на уступки?537
Рубль стремительно полетел вниз483
Россия спрятала госдолг США88
Санкции США против РФ станут проблемой для ЕС
Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным273
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение