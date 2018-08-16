Торговля Казахстана со странами ЕАЭС за полугодие увеличилась на 6,3 проц

Астана, 15 августа / Синьхуа / — В январе-июне 2018 года торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ составила 8,8681 млрд долларов США, что на 6,3 проц больше, чем в январе-июне 2017 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

В первом полугодии экспорт составил 2,8397 млрд долларов, он увеличился на 11,3 проц, импорт — 60284 млрд долларов США /рост на 4,1 проц/.

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92 проц, Кыргызстан — 4,3 проц, Беларусь — 3,6 проц, Армению — 0,1 проц. —0—