Власти США одобрили заявки на нефтегазовые блоки в Мексиканском заливе на $178 млн

МЕХИКО, 16 авг /ПРАЙМ/. Власти США одобрили заявки компаний на нефтегазовые блоки в Мексиканском заливе на 178 миллионов долларов, сообщило министерство внутренних дел страны.

Всего в торгах участвовало 29 компаний, подавших заявки на 144 блока на 202 миллиона долларов. Наиболее крупные заявки подали Hess Corp, Chevron и Exxon-Mobil

На торги были выставлены участки нефти и газа общей площадью более 31 миллиона гектаров на шельфе штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Несмотря на слабый интерес к прошлым торгам, власти надеются на более активное участие компаний.

Речь идет о праве на работы на 14 622 участках, расположенных на глубине от 3 до 3400 метров.