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Власти США одобрили заявки на нефтегазовые блоки в Мексиканском заливе на $178 млн
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Власти США одобрили заявки на нефтегазовые блоки в Мексиканском заливе на $178 млн 

Прайм 34 минуты назад
МЕХИКО, 16 авг /ПРАЙМ/. Власти США одобрили заявки компаний на нефтегазовые блоки в Мексиканском заливе на 178 миллионов долларов, сообщило министерство внутренних дел страны.
Всего в торгах участвовало 29 компаний, подавших заявки на 144 блока на 202 миллиона долларов. Наиболее крупные заявки подали Hess Corp, Chevron и Exxon-Mobil.
На торги были выставлены участки нефти и газа общей площадью более 31 миллиона гектаров на шельфе штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Несмотря на слабый интерес к прошлым торгам, власти надеются на более активное участие компаний.
Речь идет о праве на работы на 14 622 участках, расположенных на глубине от 3 до 3400 метров.
По прогнозу ОПЕК, добыча нефти США в Мексиканском заливе в 2019 году может вырасти на 30 тысяч баррелей в сутки, до 1,71 миллиона баррелей в день. По оценке американского правительства, еще не открытые извлекаемые запасы шельфа Мексиканского залива могут составлять около 48 миллиардов баррелей нефти и 141 триллион кубических футов газа.
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