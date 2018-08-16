Назад в 1998-й: эксперты ждут глобального кризиса

Кризис в Турции может оказаться только началом глобальных потрясений. Ужесточение монетарной политики в развивающихся странах угрожает финансовой устойчивости государств развивающихся. Особенно тех, у кого высокая долговая нагрузка.

Время дешевых денег заканчивается

Ведущие мировые Центробанки начали сворачивать программы стимулирования своих экономик или как минимум уже декларировали такие намерения. В будущем году процесс повышении процентных ставок и сокращения активов на балансах регуляторов ускориться, прогнозирует Bloomberg Economics. По мнению его аналитиков, чистый выкуп активов тремя главными ЦБ планеты к концу этого года сократится до нуля с порядка 100 миллиардов долларов в 2017 году.

Это может вызвать нехватку валютной ликвидности в странах, которые радостно влезали в долги, пользуясь низкими ставками, тогда как их фундаментальные экономические индикаторы не улучшались. В новых условиях инвесторов, возможно, будут волновать уже не специфические аспекты рынков вроде турецкого и аргентинского, а в принципе развивающиеся страны, привыкшие к дешевой ликвидности, пишет Finanz.ru . Например, внешний долг Польши и Малайзии, по данным Международного валютного фонда, составляет около 70% их ВВП.

По оценке Института международных финансов, совокупная задолженность домохозяйств, правительств, компаний и финансового сектора 30 развивающихся стран, которые он отслеживает, в начале года увеличилась до 211% ВВП против 143% на конец 2008 года. Долларовый долг 21 из этих государств за этот период вырос примерно до 6,4 триллиона с 2,8 триллиона.

Рвется там, где тонко

С выводами аналитиков Bloomberg согласен управляющий директор компании «Московские партнеры» Евгений Коган . Начавшийся рост процентных ставок в мире — это очень серьезно, считает он, хотя многие пока недооценивают значимость данного тренда.

США, как обычно, решают свои проблемы за счет всего мира, отмечает эксперт: ФРС достаточно бодро поднимает ставки, провоцируя мощнейший глобальный переток средств с развивающихся рынков на свой — американский.

Почему в первых рядах оказалась Турция? Рвется там, где тонко. Эта страна в принципе довольно динамично развивается, но у нее много структурных проблем, в частности с платежным балансом. Однако главная из них — достаточно большой долг.

Например, у России долг маленький, и ситуация с платежным балансом хорошая, напоминает аналитик, поэтому новые санкции тех же США вызывают легкую панику, но все тут же как-то стабилизируется, потому что с экономикой все более или менее нормально.

«Она, может, не развивается так хорошо, как нам бы хотелось, но она достаточно стабильная», — замечает Коган.

Но Турция — не единственная страна, которая столкнулась с обвалом национальной валюты. Подобное переживали и тайский бат, и аргентинский песо, и другие валюты.

«Есть ли еще страны, у которых большой долг и могут возникнуть проблемы? Да, есть. Может ли эта болезнь перекинуться дальше? Вполне. Потому что есть для этого глобальные условия — переток капиталов в Америку с развивающихся рынков», — пояснил эксперт «Ридусу»

По его мнению, шансы на то, что ситуация, в которую попала Турция, будет повторяться в других странах — 60%. Но оставшиеся 40% он дает на то, что этот сценарий не реализуется, и все будет хорошо.

В ожидании «черного лебедя»

Проблемы развивающихся стран — только часть общего пазла, предупреждают некоторые аналитики. Все чаще текущее состояние глобальных рынков сравнивают с обстановкой 20-летней давности и предсказывают, что финансовый кризис 1998 года может повториться.

Устойчивый рост экономики в США и бурное «восхождение» акций технологических компаний — это тоже повод для беспокойства наряду с торговыми войнами и глубокими трещинами в отношениях западных стран (Брекзит, споры ЕС и США). Добавим сюда признаки перегрева мировой экономики, которые еще в марте заметили некоторые зарубежные эксперты, и взрывоопасный коктейль готов.

Вероятность нового глобального жесткого мирового кризиса велика, но реализуется она или нет, никто не знает, отмечает Коган. Также нельзя предсказать, какое событие может послужить триггером для начала серьезных потрясений планетарного масштаба.

«Это как тот «черный лебедь». Мы помним, что «черным лебедем» для 2008 года послужил крах Леман Бразерс. Кто это мог предвидеть»? — риторически вопрошает эксперт.

Между тем, вслед за ведущими Центробанками вернуться к повышению процентных ставок может и российский ЦБ, считают некоторые аналитики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже предупреждала, что в случае «резкого усиления проинфляционных рисков» возможны любые варианты, поясняют они. Регулятор уже заморозил процесс смягчения денежной политики, а негатив последних недель и может подстегнуть обратное движение.

Но Коган сомневается в том, что российский ЦБ в ближайшее время начнет повышать ставку. Еще недавно все ожидали ее снижения, напоминает он. В целом, по словам эксперта, здесь регулятор все делают правильно — крайне осторожно, аккуратно и консервативно. И внимательно наблюдает за тем, что происходит в мире.

«Поскольку они реагируют на это, исходя из ситуации, все возможно. Если в мире будут глобальные большие потрясения, очень серьезные, исключать, что ЦБ приподнимет процентную ставку нельзя. Насколько драматически? Я не думаю, что сильно. Потому что нашей экономике сейчас подъем процентных ставок совсем не нужен», — говорит эксперт.

Теоретически, это можно сделать, в частности, для защиты рубля, добавляет он, но, скорее всего, Банк России просто продлит паузу, и не будет делать ничего, пока ситуация не прояснится окончательно.

«У нас и так достаточно высокая процентная ставка. При инфляции 3−4% она чуть ли не в два раза выше. Это не способствует росту нашей экономики. Иногда лучше отойти в сторону и ничего не делать. Это умеют только мудрые люди. Надеемся, что в ЦБ таких людей тоже хватит, по крайней мере, по этому вопросу», — заключает аналитик.