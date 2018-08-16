Курс биткоина упал почти в четыре раза

С начала 2018 г. криптовалютный рынок упал в четыре раза, а курс биткойна (ВТС) опустился ниже $6000 по отношению к $20000 в декабре 2017 г.

В конце июля цена криптовалют росла в связи с ожиданием положительного решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно заявки братьев Винклвосс на создание торгуемого на бирже фонда (ETF) биткоина, что позволило бы привлечь новых инвесторов. Однако SEC в очередной раз отклонила заявку. По словам экспертов, с начала года суммарная капитализация криптовалют из топ-100 снизилась с $835 млрд до $193 млрд

Причем участь биткойна постигла и эфириум, который долгое время называли криптовалютой номер два. За один ЕТН дают всего $282,64 по отношению к $1337 в январе 2018 г., что являлось для эфириума историческим максимумом.

«Максимальные размеры «пузыря» криптовалют были достигнуты немногим выше $0,8 трлн, и далее они будут сжиматься. Спреды на покупку и продажу цифровых денег крайне велики, и к тому же этот актив невозможно прогнозировать, в отличие от ценных бумаг, что исключает их из списка традиционных инструментов инвестирования. Ведь, если разобраться, тот же биткойн ни к чему не привязан и растет или падает, только основываясь на спросе и предложении, что сводит его анализ и прогнозы к «гаданию на кофейной гуще», — считает Роман Манаенков, директор АО «Открытие брокер» в г. Владивостоке.