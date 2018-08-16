Вьетнамские авиакомпании повысят цены на билеты 

Три крупнейших вьетнамских авиакомпании, несмотря на хорошие прибыли, собираются повысить цены на свои билеты
Пока неизвестно, как и когда вырастут цены на билеты VietJet и Vietnam Airlines. Но уже есть информация, что Jetstar Pacific собираются увеличить их стоимость на 25%, ссылаясь на рост цен на топливо.
При этом, недавно компании отчитались о хороших прибылях — рост благосостояния населения страны привел к расцвету вьетнамской авиации.
Так, те же Jetstar Pacific сообщили о 523 млрд донгах прибыли за первые семь месяцев текущего года. По сравнению с предыдущим годом, сумма выросла на 35%. Во многом — благодаря снижению операционных расходов на 1%.
Национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines также отчитался о приличных доходах после налогообложения — 309 млрд донгов.
Лоукостер VietJet Air сообщил о 21 трлн. донгов прибыли по результатам двух кварталов. Несмотря на критику, компания уверено двигается вперед и в следующем году планирует запустить 21 новый рейс, включая 15 международных.
Источник: Saigoneer
Перевод: Никита Гребенников