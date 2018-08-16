16 августа. Главное за минуту: банкроты стали беднее в полтора раза, Москва содержит 10% российских пенсионеров

• Долг потенциальных банкротов увеличился в полтора раза. Его сумма достигла 37,02 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из расчетов Национального центра банкротств (НЦБ). Вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности, заявленной в исках. Она составила 1,7 млн рублей. Этот показатель увеличился на 34% за год. Все логично: богатые становятся богаче, бедные — беднее.

• Каждый десятый россиянин получает пенсию и медобслуживание за счет отчислений москвичей в пенсионные фонды и Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву , размещенном в его соцсетях. «Незаслуженных денег в Москве, я считаю, нет. Более того, есть предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в Фонд обязательного медицинского страхования», — сказал Собянин. Если учесть, что Москва производит примерно четверть ВВП России и в ней сосредоточено больше 50% всей денежной массы в стране, части россиян такой вклад столицы в их пенсии может показаться недостаточным.

«МегаФон» нашел замену доллару. И это не рубль. Телеком-оператор может начать рассчитываться с поставщиками в гонконгских долларах и китайских юанях. Компания выработала соответствующие «опциональные» варианты на случай введения санкций США. Российским нефтяным и газовым компаниям найти замену доллару будет гораздо сложнее — долгосрочные международные контракты на поставку нефти и газа номинированы в американской валюте.