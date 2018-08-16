Прибыль китайского производителя ПК Lenovo увеличилась в первом квартале

16 августа. PROCOMP.INFO — Прибыль китайского производителя ПК Lenovo увеличилась в первом квартале.

Чистая прибыль составила $ 77 млн за три месяца, закончившихся в июне, по сравнению с убытком в $72,3 млн за тот же период годом ранее, когда он пострадал от более высоких затрат на фоне дефицита компонентов.

Это опередило среднюю оценку в 59,37 миллиона долларов от шести аналитиков.

Выручка выросла на 19% по сравнению с предыдущим годом и составила 11,91 млрд долл. США, что является вторым кварталом двузначного роста выручки.

Акции Lenovo выросли на 3,4 процента в начале торгов в четверг.