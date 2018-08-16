На помощь рублю придут налоги

— Рубль, который в последние дни предпринял попытку развернуться наверх, впоследствии вновь начал терять свои позиции по отношению к доллару и евро. С возобновлением падения нефтяных котировок и преобладания негативных настроений на мировых торговых площадках, потери российской валюты по отношению к доллару и евро вновь составили почти один рубль.

Вместе с тем, после того, как рубль падал к минимумам 2016 года (против доллара), можно говорить о том, что в настоящий момент он сильно перепродан, но поток негативных новостей не дает участникам российского валютного рынка «выдохнуть» хотя бы на время.

Хоть какой-то поддержкой для рубля могут оказаться периоды налоговых выплат, которые придутся на конец августа. Кроме того, в настоящий момент российский Минфин не ведет интервенций на валютном рынке, что также оказывает поддержку рублю.

Однако при появлении новых ярко выраженных негативных новостей министерству наверняка придется вернуться к интервенциям, а рубль с большой вероятностью устремится к новым минимумам. Можно говорить о том, что тема американских санкций против России уже несколько исчерпала себя, но Трамп в последнее время богат на сюрпризы и может придумать что-то новенькое.

При относительно же спокойном внешнем фоне можно ожидать, что рубль в ближайшее время будет двигаться в диапазоне 66-67 рублей против доллара и 75,5-76,5 рублей против евро.