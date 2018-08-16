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Для жителей Анадыря стартовала социальная акция
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Для жителей Анадыря стартовала социальная акция 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В столице Чукотки теперь можно купить свежевыловленную кету всего за 150 рублей. Такая цена распространяется на рыбьи хвосты вне зависимости от их веса. В обычных магазинах цена выше, минимум, в два раза. Реализует товар организованный правительством региона сельхозкооператив «Чукотка». На предприятии отметили, что купить рыбу могут не только нуждающиеся, но и все желающие горожане. Специальный киоск работает ежедневно в центре города. Акция продлится до конца лососевой путины, то есть до начала сентября, сообщает телеканал «Россия 24».
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