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Власти Москвы разорвали контракты на $50 млрд ради защиты городской среды
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Власти Москвы разорвали контракты на $50 млрд ради защиты городской среды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Москвы разорвали инвестиционные контракты общей стоимостью в 50 миллиардов долларов для сохранения городской среды, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.
Всего, по словам мэра, было расторгнуто порядка одной тысячи таких контрактов.
"Период, можно сказать, в прошлом, хотя давление постоянно идет. Но в основном эти проблемы ушли в прошлое. Почему? Потому что с самого начала мы сказали, что так не будет, и разорвали около тысячи инвестиционных контрактов. Реальные очень серьезные инвестиционные контракты, но они приводили к полному искажению городской среды, особенно в центре города. Это около 50 миллиардов долларов инвестиций, от которых мы отказались", — сказал Собянин в ответ на вопрос, «прессуют» ли мэра большими деньгами девелоперы и инвесторы, которые хотят строить в городе.
Градоначальник добавил, что инвестиционный объем при этом не уменьшился, а увеличился вдвое.
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