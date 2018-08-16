Власти Москвы разорвали контракты на $50 млрд ради защиты городской среды

Всего, по словам мэра, было расторгнуто порядка одной тысячи таких контрактов.

"Период, можно сказать, в прошлом, хотя давление постоянно идет. Но в основном эти проблемы ушли в прошлое. Почему? Потому что с самого начала мы сказали, что так не будет, и разорвали около тысячи инвестиционных контрактов. Реальные очень серьезные инвестиционные контракты, но они приводили к полному искажению городской среды, особенно в центре города. Это около 50 миллиардов долларов инвестиций, от которых мы отказались", — сказал Собянин в ответ на вопрос, «прессуют» ли мэра большими деньгами девелоперы и инвесторы, которые хотят строить в городе.

Градоначальник добавил, что инвестиционный объем при этом не уменьшился, а увеличился вдвое.