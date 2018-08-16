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Китай почти в четыре раза увеличил стоимость инвестиционных проектов с фиксированными активами
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Китай почти в четыре раза увеличил стоимость инвестиционных проектов с фиксированными активами 

ProComp.info 1 час назад
Фото: ProComp.info
16 августа. PROCOMP.INFO — Китай почти в четыре раза увеличил стоимость инвестиционных проектов с фиксированными активами, одобренных в июле по сравнению с предыдущим месяцем, так как Пекин стремился ускорить расходы на инфраструктуру, чтобы поддержать рост второй по величине экономики в мире.
В июле Китай утвердил 17 инвестиционных проектов с фиксированными активами на общую сумму 77,69 млрд юаней ($11,24 млрд), сообщил в четверг журналистам Чжао Ченси, сотрудник Национальной комиссии развития и реформ (НКРР).
Это по сравнению с 20,8 млрд юаней инвестиционных проектов с фиксированными активами, утвержденных в июне.
Правительство ускоряет планы вложить миллиарды долларов в инфраструктурные проекты, поскольку его экономика демонстрирует признаки охлаждения, при этом рост инвестиций замедляется до рекордно низкого уровня, а потребители становятся более осторожными.
НКРР также пообещал в среду держать уровни задолженности под контролем, на следующий день после того, как Китай сообщил об удивительно слабых экономических данных, поскольку Пекин пытается добиться баланса между поддержанием замедления роста и продолжением сдерживания задолженности.
По состоянию на конец июля Китай подписал своп-соглашения на сумму 1,73 трлн юаней, но только 352 млрд юаней было заключено, сказал Чэнь Хунвань, еще один чиновник с НКРР.
В рамках схем обмена долговых обязательств на акции инвесторы получают доли акций в фирмах, и фирмы могут снизить свою долговую нагрузку, хотя специфика каждой сделки различна и часто сложна.
Это подчеркнуло трудности, с которыми сталкиваются власти в ускорении рыночных обменов между долгом и капиталом в своей многолетней кампании заемного капитала, даже с новой ликвидностью июля, выпущенной центральным банком для ускорения программы.
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