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Власти Москвы разорвали инвестконтракты на 50 млрд долларов для сохранения городской среды
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Власти Москвы разорвали инвестконтракты на 50 млрд долларов для сохранения городской среды 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Столичные власти разорвали инвестиционные контракты общей стоимостью в 50 миллиардов долларов, чтобы сохранить городскую среду, заявил Сергей Собянин. Около одной тысячи контрактов было расторгнуто.
"Период, можно сказать, в прошлом, хотя давление постоянно идет. Но в основном эти проблемы ушли в прошлое. Почему? Потому что с самого начала мы сказали, что так не будет, и разорвали около тысячи инвестиционных контрактов", — заявил мэр в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Он пояснил, что. несмотря на солидный объем инвестиций, разорвать сделки было необходимо, поскольку они портили облик города, особенно центра. Глава города также подчеркнул, что в итоге за последние годы объем инвестиций не уменьшился, напротив он вырос вдвое.
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