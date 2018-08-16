Власти Москвы разорвали инвестконтракты на 50 млрд долларов для сохранения городской среды

Столичные власти разорвали инвестиционные контракты общей стоимостью в 50 миллиардов долларов, чтобы сохранить городскую среду, заявил Сергей Собянин . Около одной тысячи контрактов было расторгнуто.

"Период, можно сказать, в прошлом, хотя давление постоянно идет. Но в основном эти проблемы ушли в прошлое. Почему? Потому что с самого начала мы сказали, что так не будет, и разорвали около тысячи инвестиционных контрактов", — заявил мэр в интервью журналисту Дмитрию Киселеву

Он пояснил, что. несмотря на солидный объем инвестиций, разорвать сделки было необходимо, поскольку они портили облик города, особенно центра. Глава города также подчеркнул, что в итоге за последние годы объем инвестиций не уменьшился, напротив он вырос вдвое.