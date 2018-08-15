Потребительский рынок Китая продолжит расширение — минкоммерции

Пекин, 15 августа / Синьхуа / — Потребительский рынок Китая продолжит расширение и совершенствование на фоне стабилизации экономики. Об этом сегодня сообщило министерство коммерции КНР.

Показатели розничных продаж потребительских товаров в Китае за июль этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 8,8 проц. /9 проц в июне/. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Эти цифры свидетельствуют о сохранении тренда на повышение показателей. В частности, фиксируется стремительный рост продаж материальных товаров через онлайн платформы. —0—