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В суде Новотроицка разрешили дело об играх на финансовой бирже
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В суде Новотроицка разрешили дело об играх на финансовой бирже 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в суд Новотроицка обратилась местная жительница с требованием взыскать с трейдера деньги и проценты за проигрыш на финансовой бирже.
В 2016 году женщина заключила с ответчицей соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, она как инвестор предоставляла трейдеру деньги для размещения их на инвестиционном счете. С их помощью ответчица хотела добиться увеличения прибыли. Однако своими действиями она только уменьшила сумму на инвестиционных счетах истицы. Участие в биржевой игре основана на взаимном риске. Заключая договор, истица осознавала вероятное изменение валютного курса.
В итоге суд пришел к выводу, что ответчик не обязан возмещать деньги, утраченные во время игры на бирже. Женщина пыталась обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции, но там его оставили без изменения.
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