В суде Новотроицка разрешили дело об играх на финансовой бирже

Накануне в суд Новотроицка обратилась местная жительница с требованием взыскать с трейдера деньги и проценты за проигрыш на финансовой бирже.

В 2016 году женщина заключила с ответчицей соглашение о сотрудничестве. Согласно договору, она как инвестор предоставляла трейдеру деньги для размещения их на инвестиционном счете. С их помощью ответчица хотела добиться увеличения прибыли. Однако своими действиями она только уменьшила сумму на инвестиционных счетах истицы. Участие в биржевой игре основана на взаимном риске. Заключая договор, истица осознавала вероятное изменение валютного курса.

В итоге суд пришел к выводу, что ответчик не обязан возмещать деньги, утраченные во время игры на бирже. Женщина пыталась обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции, но там его оставили без изменения.