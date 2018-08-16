Экономика Бразилии сократилась на 0,99 проц. во втором квартале этого года

Бразилиа, 16 августа / Синьхуа / — Экономика Бразилии сократилась на 0,99 проц. во втором квартале этого года. Об этом сообщил в среду Центральный банк Бразилии со ссылкой на индекс экономической активности IBC-Br.

Центробанк связал падение экономики в первую очередь с продолжительной забастовкой дальнобойщиков, которая парализовала экономику страны на 11 дней в мае.

В результате финансовый рынок понизил прогноз экономического роста на 2018 год до 1,49 проц.

Сокращение во втором квартале было самым большим с первого квартала 2016 года, когда было отмечено падение экономики на 1,51 проц.

В прошлом году ВВП Бразилии увеличился на 1 проц., положив конец двухлетней рецессии. —0—